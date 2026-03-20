Héctor, productor de huevos: "Las gallinas bajan su producción en invierno, de cuatro o cinco al día pasas a tener que comprar en el supermercado"

La cría de gallinas para el autoconsumo de huevos se ha convertido en una opción cada vez más popular. Sin embargo, detrás de la imagen bucólica se esconden una serie de desafíos y errores comunes que pueden comprometer la salud de las aves y la sostenibilidad de la producción. Héctor, del canal de YouTube @StocksandTomatoes, ha detallado en un reciente vídeo los fallos más habituales que cometen los criadores novatos, destacando la importancia de una buena planificación para evitar sorpresas.

Una planificación a largo plazo es clave

Uno de los errores más significativos es no planificar a largo plazo. Héctor advierte sobre la drástica caída en la producción de huevos durante el invierno, una realidad que muchos desconocen. "Las gallinas bajan su producción en invierno, de cuatro o cinco al día pasas a tener que comprar en el supermercado", explica. Esta situación, frustrante para quien se ha acostumbrado a sus propios huevos camperos, se agrava con los precios actuales del mercado.

De repente tenéis que volver a comprar huevos en el supermercado"

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de varios cartones de huevos

La solución pasa por tener un plan que, a menudo, incluye incorporar gallinas nuevas para mantener una puesta estable, ya que las aves jóvenes no se ven tan afectadas por los ciclos de luz solar. Esto implica haber previsto un gallinero suficientemente grande desde el principio y asumir los costes de mantener a las gallinas más viejas, que bajan su rendimiento a partir del segundo o tercer año. La correcta gestión del bienestar animal es un factor que beneficia directamente la producción, como demuestran otros productores.

La base: alimentación, raza y tiempo

La alimentación es la base de la salud de las aves y de su capacidad de puesta. Limitar su dieta a las sobras de casa es insuficiente. Héctor recomienda ofrecer una dieta equilibrada y variada, complementando los restos orgánicos con piensos de calidad adaptados a cada etapa de la vida del animal: arranque para pollitos, desarrollo y, finalmente, de ponedoras. El acceso a un espacio con tierra donde puedan picotear hierba e insectos también enriquece su nutrición.

El cuidado de las gallinas requiere una dedicación constante, ya que no son animales que puedan descuidarse. "Las gallinas no son plantas del huerto y hay que tenerlas sanas y felices", subraya Héctor. Esta responsabilidad incluye la limpieza periódica del gallinero, la recogida de huevos y la atención diaria, un tiempo que debe calcularse de forma realista antes de embarcarse en el proyecto.

Las c no son plantas del huerto y hay que tenerlas sanas y felices"

Gallinas al aire libre

Asimismo, no todas las razas de gallina son iguales. Es fundamental elegir la adecuada según el objetivo. Existen razas estéticas que aportan colorido pero ponen menos huevos, y razas ponedoras más productivas. Incluso dentro de estas últimas hay diferencias de carácter y comportamiento: algunas, como la gallina Leghorn, son más atléticas y pueden escaparse, mientras que otras son más dóciles y cercanas.

Peligros y gestión sanitaria

La protección contra depredadores es otro aspecto crítico que a menudo se subestima. Creer que en una zona no hay peligro es un exceso de confianza que puede terminar en desastre. Héctor recurre a la metáfora del "cisne negro" para ilustrar cómo un suceso inesperado, como el ataque de un zorro o un águila, puede acabar con todo el gallinero. Por ello, es imprescindible instalar vallados seguros, puertas automáticas y mallas antirapaces.

Finalmente, la gestión de las enfermedades es vital. Ante el primer síntoma, se debe actuar de inmediato. "Como una está enferma, tiende a contagiárselo a las demás en un momento", advierte. La recomendación es clara: aislar a la gallina enferma en un espacio de cuarentena y consultar a un veterinario. También es crucial adquirir los animales en criaderos de confianza que garanticen su estado de salud y vacunación para no introducir patógenos que puedan contagiar al resto de las aves.