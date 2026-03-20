Yolanda Gómez, economista: "Aparte de los alquileres, se van a disparar los precios de absolutamente todo, pese a estas medidas la situación para muchas familias es muy complicada"

El acceso a la vivienda se ha convertido en un factor clave de la desigualdad en España, una situación que, lejos de mejorar, amenaza con agravarse. Así lo ha advertido la experta económica y subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, en el espacio 'Clases de Economía' del programa La Linterna con Expósito. Gómez ha señalado que la espiral de precios no afectará solo al mercado inmobiliario, sino que se extenderá a "absolutamente todo", complicando el futuro de miles de familias.

Este pronóstico se enmarca en un contexto ya alarmante, como revela un reciente informe de Oxfam Intermón. Según la organización, seis de cada diez inquilinos no logran ahorrar debido al elevado coste de la renta. Los precios han alcanzado un máximo histórico por metro cuadrado, con un alza del 7 % respecto al año anterior, lo que convierte el pago del alquiler en una carga que consume la mayor parte del sueldo de los hogares.

La ‘trampa del alquiler’ que agranda la brecha

El informe de Oxfam, titulado “La vivienda, cimiento de desigualdades”, profundiza en cómo esta crisis está fracturando la sociedad. El 61 % de las personas inquilinas no consigue ahorrar, y más de la mitad de ellas (58 %) ve improbable poder comprar una vivienda en el futuro. En contraposición, el 60 % de quienes ya tienen su casa pagada sí logra apartar dinero cada mes, lo que evidencia una brecha creciente.

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La presión económica es asfixiante. El 85 % de los inquilinos destina más del 30 % de sus ingresos a la renta, y uno de cada tres supera el 50 %. Alejandro García-Gil, autor del informe, describe la situación como la “trampa del alquiler”: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, afirma, "muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante".

Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro"

El régimen de tenencia se ha vuelto un factor de desigualdad más determinante incluso que el nivel de ingresos. Una persona propietaria con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tiene más probabilidad de ahorrar que una persona inquilina con un sueldo de 2.000 euros. García-Gil alerta del peligro: "Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro. Una desigualdad que puede marcar el futuro social y económico del país".

Desahucios invisibles y renuncias forzadas

El encarecimiento no solo merma el ahorro, sino que provoca inestabilidad residencial. Según el análisis, una de cada tres personas que paga una renta sufrió en el último año lo que se conoce como “desahucios invisibles”: finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que obligan a mudanzas forzosas. Así, el alquiler no deja de subir y el acceso a una casa se formula como un auténtico problema social en muchas ciudades donde la oferta se reduce.

Este fenómeno tiene un impacto especialmente acentuado entre personas extracomunitarias (37 %) y jóvenes menores de 35 años (31,9 %). En el caso de estos últimos, uno de cada dos se vio forzado a regresar al hogar familiar. Además, el 60 % de las mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio, lo que debilita las redes sociales y comunitarias.

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El alto coste también obliga a renuncias en las condiciones de vida. El 13 % de quienes alquilan comparte su hogar con personas sin parentesco, un porcentaje que se dispara al 27,7 % en el grupo de 25 a 34 años. La situación llega a afectar a gastos básicos: casi tres de cada diez personas inquilinas, jóvenes o migrantes sufren carencia energética, con dificultades para pagar suministros o mantener una temperatura adecuada en casa.

Un futuro económico complicado

En este contexto de emergencia habitacional, la advertencia de Yolanda Gómez en COPE resuena con fuerza. "Los datos siguen siendo tremendos y no van a parar", ha comentado la economista, que ha vinculado la crisis de precios a factores más allá de la vivienda, como el impacto de la guerra. "Aparte de los alquileres, se van a disparar los precios de absolutamente todo, pese a estas medidas la situación para muchas familias es muy complicada", ha sentenciado.

Aparte de los alquileres, se van a disparar los precios de absolutamente todo, pese a estas medidas la situación para muchas familias es muy complicada"

El horizonte para quienes no son propietarios es incierto. El 58,5 % de ellos considera improbable poder comprar una vivienda en el futuro. La herencia se perfila como un factor que acentuará aún más las desigualdades, ya que quienes ya poseen una vivienda tienen más expectativas de heredar otra. Ante este panorama, la organización reclama una respuesta coordinada de las administraciones, que incluya la regulación de precios del alquiler, el freno a la especulación y la ampliación del parque de vivienda pública.