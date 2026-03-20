El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado dos serias advertencias a España que apuntan directamente al mercado de la vivienda y a la necesidad de un ajuste fiscal. Las recomendaciones, que para el Gobierno pueden ser solo 'toquecitos', encierran un calado mayor. Así lo ha analizado la subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez, en el programa 'La Linterna' con Ángel Expósito, dentro de las 'Clases de Economía', donde ha desgranado las preocupaciones del organismo internacional que pide más contundencia para aumentar la oferta de vivienda.

Un aviso sobre el mercado hipotecario

La primera de las grandes preocupaciones del FMI se centra en las hipotecas. El organismo muestra su inquietud porque se está volviendo a una práctica de riesgo que parecía olvidada. Yolanda Gómez ha explicado que la regla, 'escrita o no escrita', de no conceder más del 80 % del valor de tasación de la vivienda se está rompiendo. "Lo que se está notando, y eso lo refleja el fondo monetario, es que ya hay muchas operaciones donde se está dando más de ese 80 por ciento", ha señalado la experta.

EFE Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Esta situación, según el FMI, supone "asumir riesgos excesivos para las entidades financieras", un panorama que recuerda a los momentos previos a la crisis de 2008. Aunque la situación actual no es la misma, la advertencia es clara. Yolanda Gómez ha sido contundente al respecto: "Hay muchos bancos dando hipotecas por encima del 80 por ciento del valor de la vivienda y tenemos un precedente muy malo, el boom inmobiliario". Este es un factor que podría encarecer las hipotecas a corto plazo.

Hay muchos bancos dando hipotecas por encima del 80 por ciento del valor de la vivienda y tenemos un precedente muy malo, el boom inmobiliario"

Por este motivo, el fondo monetario insta al Banco de España a que vigile de cerca y restrinja si es necesario las condiciones de concesión de estos préstamos para evitar futuros problemas en el sector.

El ajuste fiscal que exige el FMI

La segunda advertencia del FMI es para el Gobierno y se refiere a las cuentas públicas. El organismo exige a España un ajuste fiscal de 24.000 millones de euros de aquí a 2031 para poder cumplir con los objetivos de déficit que marca Europa y garantizar la estabilidad presupuestaria. A pesar de que la experta económica considera que al Ejecutivo no le afectan estas advertencias, el aviso es firme.

Al gobierno le da igual lo que le vaya a decir el fondo monetario"

EFE El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Gómez ha explicado que el Gobierno se ha beneficiado de unos "ingresos extras bastante grandes" gracias a no haber deflactado la tarifa del IRPF. Es decir, no ha ajustado el impuesto a la subida de la inflación, lo que ha provocado que Hacienda recaude más. Sin embargo, el FMI considera que esta recaudación extra no es suficiente para asegurar la sostenibilidad de las cuentas a medio y largo plazo.

El drama del alquiler

De forma paralela a los avisos del FMI, un reciente informe de Oxfam Intermón pone de manifiesto la difícil situación del mercado del alquiler en España. El estudio advierte de que el elevado coste de la vivienda está ampliando la brecha de desigualdad, ya que seis de cada diez inquilinos no consiguen ahorrar a final de mes porque la renta se come gran parte de su sueldo.

La situación se ha agravado en los últimos meses. Según datos recientes, en febrero de 2026 se alcanzó el precio máximo histórico por metro cuadrado en el alquiler. Esta cifra supone un alza del 7 % con respecto al mismo mes del año anterior, lo que se suma a la constante escalada del euríbor que sigue encareciendo las hipotecas y complicando aún más el acceso a la vivienda.