Invertir en ladrillo sin ser rico: la fórmula que promete rentabilidades de hasta el 20 % anual

En un entorno económico marcado por la inflación y la volatilidad de los mercados financieros, muchos ahorradores se preguntan cómo proteger y rentabilizar su dinero. Ante la incertidumbre generada por conflictos como el de Oriente Medio, el sector inmobiliario se reafirma como uno de los activos refugio que más interés despierta entre los españoles. Lejos de ser una opción solo para grandes fortunas, hoy existen fórmulas para acceder a este mercado con aportaciones modestas.

José María Gómez Acebo, director de relaciones institucionales de Urbanitae, explica que el inmobiliario "debe estar siempre con cualquier cartera bien diversificada". Según el directivo, en momentos de gran inestabilidad, este tipo de activo "tiende a preservar valor" y a proteger los ahorros de los inversores, mostrando una gran resiliencia a lo largo del tiempo. "Ya nos pasó la anterior crisis en la Ucrania, donde al final el comportamiento de la inversión inmobiliaria fue excelente, y creemos que no va a cambiar en este caso", asegura.

La democratización del sector

Plataformas como Urbanitae han cambiado las reglas del juego al permitir que cualquier persona pueda convertirse en inversor inmobiliario. Su modelo de negocio se basa en la inversión participativa o ‘crowdfunding’. "Urbanitae es una plataforma de inversión inmobiliaria, donde tenemos un equipo que selecciona y analiza proyectos de inversión", detalla Gómez Acebo. Estos proyectos, normalmente enfocados en promociones y otras oportunidades de desarrollo, se ofrecen a una comunidad de inversores que pueden participar "desde cantidades pequeñas, bien como socios de capital, o bien como prestamistas".

Esta fórmula no solo abre la puerta a pequeños y medianos ahorradores, con una inversión mínima de 500 euros, sino que también ofrece la posibilidad de obtener "retornos por encima del 10 por 100 en plazos relativamente cortos, entre 1 y 3 años". Se trata, como puntualiza el directivo, de una rentabilidad anualizada, un objetivo muy atractivo en el panorama actual.

El valor de un equipo especialista

Uno de los principales valores añadidos de este modelo es contar con el respaldo de un equipo experto que conoce a fondo el mercado. "Tienes a tu lado a un verdadero especialista en el sector inmobiliario", afirma Gómez Acebo. Esta especialización es valorada incluso por grandes inversores. La labor de la plataforma consiste en analizar y filtrar las oportunidades para ofrecer solo las más interesantes y seguras.

Ponemos de su lado para seleccionar a los mejores promotores y los mejores proyectos" José María Gómez Acebo Director de relaciones institucionales de Urbanitae

El equipo de Urbanitae se encarga de "seleccionar a los mejores promotores y los mejores proyectos, y luego tutelar la operación hasta su conclusión". Este acompañamiento integral, desde el inicio hasta el final de la inversión, proporciona una gran seguridad al inversor. "Eso da mucha tranquilidad, porque sabes que alguien te está velando y está defendiendo, y es alguien que entiende muy bien con quién está tratando y de qué clase de activo estamos hablando", añade el directivo.





Oportunidades de inversión a corto plazo

La plataforma cuenta actualmente con proyectos activos y otros previstos para el corto plazo. Entre ellos destaca una operación de oficinas en Madrid, dentro de la M-30, un área con una tasa de ocupación "altísima", lo que augura un buen funcionamiento. Próximamente, lanzarán también un proyecto de trasteros, un activo que ya les "ha funcionado también muy bien" en ocasiones anteriores.

Son todo operaciones con rentabilidades previstas entre un 10 y un 20 por 100 anual" José María Gómez Acebo Director de relaciones institucionales de Urbanitae

Ambos proyectos reflejan el potencial de rentabilidad que ofrece la plataforma. Según concluye Gómez Acebo, "son todo operaciones con rentabilidades previstas entre un 10 y un 20 por 100 anual", cifras que consolidan al ‘crowdfunding’ inmobiliario como una de las alternativas más interesantes y accesibles para el ahorrador que busca diversificar su cartera y protegerse de la inflación.