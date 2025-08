Expertos avisan con el precio de la luz tras las vacaciones: "Veremos picos de 150 euros"

Tras unas semanas de cierto alivio gracias a un aumento puntual de la producción eólica, la factura de la luz vuelve a tensarse. El precio medio mayorista de la electricidad en la recta final de julio se ha situado en 72 euros el megavatio hora, un respiro temporal que no logra esconder una tendencia preocupante: en lo que va de año, encender la luz es más caro que en 2024.

El viento ya no ayuda

Lo ha explicado en COPE la jefa de Economía, Marta Ruiz, que ha desgranado junto al experto en energía Antonio Aceituno, director general de Tempos Energía, las claves que anticipan una subida aún más marcada de cara al mes de septiembre. "La falta de viento y una mayor presencia de los ciclos combinados de la quema de gas, sobre todo desde el apagón, hacen que el precio medio mayorista hasta julio haya subido un 40% respecto al año pasado. Ya supera los 60 euros MWh y sigue al alza", ha señalado.

Aceituno es contundente: "Si seguimos con calor y poca eólica, veremos picos de 150 euros MW hora o más". Y no lo dice en un tono alarmista, sino como quien analiza los datos con realismo. Porque el contexto importa: el sistema eléctrico español está mostrando una alta sensibilidad al clima, especialmente en verano, cuando la demanda se dispara y las renovables no siempre responden al mismo ritmo.

Ya lo notamos en la factura

La subida ya se está dejando sentir en el bolsillo de los hogares. Quienes tienen contratada una tarifa regulada, directamente vinculada al mercado mayorista, han pagado en julio una media de 72 euros, lo que supone 25 euros más que en mayo y un 13% más que hace un año, cuando aún se aplicaba la rebaja del IVA. Aunque estamos lejos de las facturas de más de 100 euros que se registraron durante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, el repunte no deja de ser significativo.

La pregunta ahora es: ¿qué pasará tras el verano? La respuesta depende de muchas variables, pero el mensaje de los expertos es claro. Si el viento no sopla y el calor no da tregua, las familias españolas podrían encontrarse con facturas mucho más abultadas cuando regresen de vacaciones. Una situación que no solo pone a prueba la economía doméstica, sino también el modelo energético nacional.

El precio de la luz no solo es una cifra en la factura: es un termómetro que mide la eficiencia energética, la dependencia del gas, la volatilidad del mercado y, sobre todo, la vulnerabilidad de muchas familias. Y de momento, todo apunta a que habrá que prepararse para un otoño caliente... también en términos eléctricos.