¿Cómo entender la factura de la luz? Consejos para ahorrar

¿Te has preguntado alguna vez qué significa lo que aparece en tu factura de luz? Si no la entiendes bien, no estás solo. En realidad, apenas el 11% de las personas dice entender completamente su factura eléctrica, según la OCU. Por fortuna, en portales como Todoluzygas es fácil comprender todo lo relacionado con tu servicio.

Considera que aunque inicialmente entender esta factura pueda parecer un desafío, es un primer paso importante para poder gestionar mejor tu consumo y, a la larga, ahorrar dinero.





Claves para entender la factura de la luz

Antes de conocer sobre los cargos que se aplican en la factura eléctrica, es importante tener en cuenta que esta incluye los servicios de dos empresas diferentes. Una es la que proporciona la energía (la comercializadora) y la otra es la que se encarga de que esa energía llegue a las casas (la distribuidora).

La factura se puede dividir en varios componentes principales, que varían ligeramente entre el mercado regulado (tarifas fijadas por el estado) y el mercado libre (tarifas son establecidas libremente). Pero en general incluyen los siguientes elementos:

Costes fijos y variables

Coste fijo por potencia contratada : este es un coste fijo que se paga por la capacidad de consumo que tienes contratada con la compañía eléctrica, expresada en kilovatios (kW). Se paga incluso si no consumes electricidad y su objetivo es cubrir los costes de mantenimiento de la red eléctrica hasta tu hogar.

: este es un coste fijo que se paga por la capacidad de consumo que tienes contratada con la compañía eléctrica, expresada en kilovatios (kW). Se paga incluso si no consumes electricidad y su objetivo es cubrir los costes de mantenimiento de la red eléctrica hasta tu hogar. Coste por consumo de electricidad: es un coste variable que depende de la cantidad de electricidad que se consume, medida en kilovatios hora (kWh). Puede variar según la hora del día en que se consume la electricidad, especialmente si la tarifa tiene discriminación horaria.







Otros conceptos

Peajes y cargos: son costes regulados que incluyen mantenimiento y operación de las redes de transporte y distribución de electricidad, el desarrollo de fuentes de energía renovables y los costes de producción no peninsulares. A partir de 2021, esta sección se desglosa en dos componentes: los peajes, que cubren específicamente los costos de las redes eléctricas, y los cargos, que agrupan el resto de costos regulados.

Alquiler del contador: es lo que se paga por el alquiler del equipo de medida del consumo eléctrico. Este coste es fijo y se paga mensualmente.

Impuestos: incluyen el IVA y el impuesto eléctrico. El IVA aplicado puede variar según el precio medio mensual de la luz y la potencia contratada. El impuesto eléctrico es un porcentaje sobre el consumo.





Tips para ahorrar energía

Una vez que entiendes tu factura de luz, puedes tener una mejor comprensión de tu gasto real en energía. Puedes implementar algunos tips para ahorrar electricidad y, con ello, reducir el monto mensual que pagas.

Estas son algunas acciones que te ayudarán:

Aprovecha la luz natural

Antes de encender las luces, abre cortinas y persianas. La luz natural es gratuita, mejora el estado de ánimo y reduce la necesidad de iluminación artificial. Ubica tus espacios cerca de ventanas para maximizar el uso de la luz solar durante el día y minimizar el consumo de energía eléctrica.





Utiliza bombillas de bajo consumo

Reemplaza las bombillas incandescentes o halógenas por LED. Las bombillas LED consumen hasta un 85% menos de energía y tienen una vida útil mucho más larga, lo que significa un ahorro significativo en tu factura de luz a largo plazo.

Además, las bombillas LED no emiten calor ni radiación ultravioleta, lo que las hace más seguras y respetuosas con el medio ambiente. Si bien su costo inicial puede ser más alto, se amortizan rápidamente debido a su eficiencia energética y larga duración.





Desconecta los aparatos electrónicos que no estés utilizando

Muchos dispositivos consumen energía incluso cuando están apagados, en lo que se conoce como consumo fantasma. Tal es el caso de los dispositivos electrónicos en modo espera o standby, como televisores, reproductores de DVD, consolas de videojuegos y cargadores.

Desenchufar estos aparatos o utilizar regletas con interruptor puede ayudarte a reducir este gasto innecesario, al tiempo que reduces tu impacto ambiental.





Optimiza el uso de tus electrodomésticos

Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos y en programas de baja temperatura. Aprovechar la capacidad máxima de tus electrodomésticos evita ciclos innecesarios y reduce el consumo de agua y energía. Los programas de lavado en frío o a bajas temperaturas también contribuyen al ahorro energético.

Considera también el uso de electrodomésticos eficientes energéticamente, identificados con la etiqueta de eficiencia energética A+++.





Regula tu calefacción y aire acondicionado

Mantén la calefacción a una temperatura de entre 19 y 21 grados y el aire acondicionado entre 24 y 26 grados. Cada grado de más en invierno o de menos en verano puede incrementar el consumo energético.

Ajustar la temperatura a estos rangos óptimos te permitirá mantenerte cómodo sin desperdiciar energía innecesariamente. Programa también los termostatos para reducir la calefacción o el aire acondicionado cuando no haya nadie en casa o durante la noche.





Aísla tu hogar

Un buen aislamiento térmico puede reducir la necesidad de climatización artificial. Revisa y mejora el aislamiento de ventanas y puertas para evitar pérdidas de calor en invierno y ganancias indeseadas de calor en verano. Un hogar bien aislado mantiene mejor la temperatura interior, por lo que disminuye la carga de trabajo de calefacción y aire acondicionado.

Asimismo, considera aislar paredes, techos y pisos para lograr una envoltura térmica completa. Al sellar grietas y filtraciones de aire también se evitan fugas de energía.





Cocina de forma eficiente

Utiliza tapas en las ollas y sartenes. Estas atrapan el calor y el vapor, de modo que reducen el tiempo y la energía necesarios para cocinar los alimentos. Las ollas a presión también cocinan los alimentos más rápido utilizando menos energía que los hornos convencionales.

Otro tip es planificar tus comidas con anticipación y aprovechar al máximo el horno cocinando varios platos a la vez.

Comprender tu factura de luz no solo es esencial para una gestión eficiente de tu hogar. También abre la puerta a una serie de estrategias para optimizar el consumo energético y, en consecuencia, reducir costos.

Además, al familiarizarte con los distintos componentes de tu factura, puedes tomar decisiones informadas respecto a los trámites para gestionar tu suministro de luz.

De esta manera, tendrás la capacidad de seleccionar las opciones más convenientes y ajustadas a tus necesidades particulares, contribuyendo así a fomentar un consumo energético más eficiente y responsable con el medio ambiente.