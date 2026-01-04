La reacción de Petón al fichaje que sugiere la Inteligencia Artificial al Atlético de Madrid en el mercado de invierno: "¿Pero para qué lo necesita?"

En el particular entretenimiento que ha creado Tiempo de Juego para animar el primer fin de semana de mercado de fichajes, faltaba por saber qué recomendación haría este domingo la Inteligencia Artificial al Atlético de Madrid de Simeone.

Miguel Aguilar, que ha fue repasando, partido tras partido, las sugerencias de la IA con cada uno de los equipos de Primera División, no cogió desprevenido a Petón, comentarista del Real Sociedad- Atlético de Madrid.

Según leyó Aguilar, la Inteligencia Artificial recomienda al Atlético de Madrid fichar a un centrocampista que esta temporada juega cedido en el Dinamo de Zagreb: el mediocentro de 28 años Ismaël Bennacer, propiedad del Milan: "Élite europea para la rotación del centro del campo del Atlético de Madrid".

CORDONPRESS Ismael Bennacer celebra un gol con la selección de Algeria

El primer sorprendido fue Paco González, que no se cortó con su reacción: "Tu IA fuma porros a veces", aunque Petón trató de 'vacilar' al resto del equipo de Tiempo de Juego al afirmar que Bennacer es "un muchacho que en el mediocampo tiene muy buen hacer", aunque antes de que el resto del equipo se le echara encima, Petón se preguntaba: "¿Pero para qué necesita el Atlético de Madrid un mediocampista? ¡Un mediocampista!", repetía sin salir de su asombro.

La realidad es que el Atlético de Madrid tiene bien cubierta la posición de mediocentro, con futbolistas como Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Gallagher o Koke.