La OCU prueba el producto de moda en Amazon para abaratar la factura de la luz en verano y aclara si funciona

El verano de 2025 está marcado por un repunte en el consumo eléctrico en los hogares españoles, impulsado por las altas temperaturas y el aumento del uso de sistemas de climatización. Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), una vivienda media con tres o más ocupantes puede alcanzar los 7.540 kWh anuales, con picos especialmente significativos en julio y agosto debido al aire acondicionado.

A esto se suma que el precio medio de la luz en 2025 ronda los 75 €/MWh, un 44% más alto que en 2024, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En este contexto, muchos usuarios buscan soluciones milagrosas para reducir su factura, como los dispositivos "ahorradores de energía" que proliferan en Amazon. La OCU ha puesto a prueba estos aparatos y revela si realmente cumplen lo que prometen.

Amazon PowerSave

El espejismo de los "energy savers"

Los llamados "ahorradores de energía" —dispositivos con nombres como Energy Saver Box o Power Optimizer— se venden en plataformas como Amazon por entre 15 y 30 euros. Su publicidad asegura que pueden reducir la factura eléctrica hasta un 90% simplemente enchufándolos a cualquier toma de corriente. Sin embargo, la OCU advierte que estas afirmaciones son engañosas. "Estos aparatos no tienen ningún impacto significativo en el consumo real que registra el contador", explica un portavoz de la organización.

El principio que esgrimen estos dispositivos se basa en la compensación de la energía reactiva, un fenómeno eléctrico que, si bien existe, no influye en el gasto doméstico. "Es como la espuma de la cerveza: ocupa espacio en el vaso, pero no es líquido que puedas beber", compara la OCU. En los hogares, los contadores no miden esta energía, por lo que su corrección no se traduce en ahorro. Solo en industrias con maquinaria pesada —donde la energía reactiva sí se factura— estos sistemas podrían tener utilidad, pero nunca en una vivienda.

Un gasto adicional, no un ahorro

La OCU ha verificado que, lejos de reducir la factura, estos dispositivos generan un coste extra: su precio de compra y el mínimo consumo que producen —por ejemplo, la lucecita LED que muchos incorporan—. "En lugar de ahorrar, el usuario termina pagando más", señala el informe. Además, la organización recuerda que ya en años anteriores analizaron productos similares con idénticos resultados, pero su venta persiste aprovechando la desesperación de los consumidores ante las subidas tarifarias.

Alamy Stock Photo Factura de la luz

Alternativas reales para ahorrar energía

Frente a soluciones fraudulentas, la OCU recomienda medidas efectivas basadas en hábitos y tecnología:

Discriminación horaria: Aprovechar las tarifas con tramos valle (nocturnos o fines de semana) para usar electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas.

Eficiencia energética: Sustituir bombillas tradicionales por LED, ajustar la temperatura del frigorífico y optar por electrodomésticos con etiqueta A+++.

Comparar tarifas: Utilizar herramientas como el comparador de la CNMC o plataformas independientes para encontrar ofertas adaptadas al consumo real.

Autoconsumo: Aunque en 2024 hubo un descenso del 26% en instalaciones fotovoltaicas, la bajada de precios de los paneles y las ayudas públicas las convierten en una opción viable a medio plazo.

La regulación, clave frente a la desinformación

Más sobre Consumo y la OCU El método que da la OCU para cobrar una pensión de viudedad más alta a partir de los 65 años: más de 1.100 euros

La OCU critica la falta de control sobre la publicidad engañosa de estos productos y exige mayor transparencia. "Las plataformas como Amazon deberían verificar las afirmaciones de los vendedores antes de permitir su comercialización", reclama la organización. Mientras, el Ministerio de Consumo ha anunciado sanciones a prácticas abusivas en comercio electrónico, aunque aún no se ha actuado contra estos dispositivos específicos.

Así, en un escenario donde la factura media del PVPC ha pasado de 56,81€ a 81,60€ en un año, la OCU insiste en que el ahorro requiere cambios estructurales y no soluciones mágicas. "La única forma de reducir el gasto es optimizar el consumo y aprovechar las ayudas oficiales, como el bono social o las subvenciones para renovables", concluyen. Mientras, los energy savers siguen siendo, en el mejor de los casos, un placebo caro.