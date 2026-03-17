Eva López, agente inmobiliario: "Compramos un piso de 300.000 euros, en Madrid pagaríamos 18.000 de ITP, en Valencia serían 30.000"

La experta inmobiliaria Eva López ha puesto de manifiesto las "brutales" diferencias que existen en España a la hora de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por la compra de una vivienda. En un vídeo de su canal de TikTok, la agente detalla con un ejemplo claro la enorme brecha fiscal entre comunidades: "Compramos un piso, para hacer un número redondo, de 300.000 €; en impuestos solo de ITP, no estoy contando notario, registro ni nada más. En Madrid pagaríamos 18.000 € y en Cataluña o Valencia pagaríamos 30.000 €".

Una experta con más de 40 años de trayectoria

La persona detrás de la cuenta Fincas Eva Inmobiliaria es Eva López Cordero, fundadora y CEO de la inmobiliaria Fincas Eva. Con una trayectoria de más de 40 años en el sector inmobiliario de Barcelona, se ha convertido en una figura destacada que ahora divulga contenido en redes sobre el mercado, la fiscalidad y la seguridad jurídica. Su empresa, además, se ha expandido recientemente con una oficina en Madrid.

López ostenta varios cargos de relevancia en el sector: es presidenta de Immosomni, una red de colaboración inmobiliaria (MLS) en Barcelona; presentadora del programa de radio "Metro Cuadrado"; y miembro de las juntas directivas de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) y de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). Además, cuenta con formación como Perito Judicial y posee certificaciones internacionales como Realtor, CRS y CIPS.

Hasta 12.000 euros de diferencia en impuestos

La diferencia, como señala la experta, asciende a 12.000 euros para un mismo inmueble, una cantidad que califica como "mucho dinero". Esta disparidad se debe a los diferentes tipos impositivos que aplica cada autonomía. Mientras en la Comunidad de Madrid el ITP es del 6%, en la Comunidad Valenciana y Cataluña se eleva al 10%. Otras comunidades como Andalucía aplican un 7% y Navarra se mantiene en un 6%.

Estamos hablando de 12.000 € de diferencia"

La barrera de los 70.000€ bloquea el acceso a la vivienda

López añade que estas diferencias son todavía más pronunciadas en viviendas de mayor valor. "Si es un piso de 600.000 o 700.000, estamos pagando un 12% o un 13%", explica, lo que supone "casi el doble" que en otras regiones. "No os quejéis", comenta a menudo en sus visitas a la capital. En comparación con los países del entorno, Francia aplica entre un 5% y un 6%, Alemania entre un 3,5% y un 6,5%, Italia entre un 2% y un 9% y Portugal entre un 6% y un 7,5%.

Una propuesta para el problema de la vivienda

Ante la elevada carga fiscal, una de las propuestas que surgen en el debate es que, ya que los impuestos son obligatorios, al menos se gestionen de forma más eficaz. "Mantengan los impuestos, yo no digo que los quiten, pero den más prestaciones", se comenta en la conversación, sugiriendo que la recaudación del ITP podría tener un fin social en un contexto donde el acceso a la casa es un auténtico problema social.

Que ese dinero lo destinen a vivienda social"

La barrera de los 70.000€ bloquea el acceso a la vivienda en Alicante

En este sentido, López plantea que, dado el problema de la vivienda actual, se podrían destinar esos fondos "a comprar a los fondos todos esos pisos que tienen cerrados o ocupados". Esta medida podría aliviar la tensión en el mercado, donde la intervención en la regulación, como en el caso de los contratos de alquiler, genera debates sobre si el propietario que no quiere hacer obras puede llevar a la rescisión del contrato por parte del inquilino.