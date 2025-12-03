Pilar García de la Granja, sobre el impuestos de sucesiones: "Un asturiano que recibe 200.000 euros de herencia tendría que tributar 103.000; en Madrid pagaría 1.586 y, en Andalucía, cero"

La experta económica Pilar García de la Granja ha analizado en la sección ‘Economía de bolsillo’ de ‘Herrera en COPE’ la creciente brecha fiscal en España respecto al impuesto de sucesiones y donaciones. Durante su conversación con Jorge Bustos, la periodista ha calificado este tributo como “absolutamente ideológico” y ha señalado que implica “gravar 2 veces por el mismo bien”, ya que se aplica sobre un patrimonio por el que ya se han pagado impuestos previamente.

Cataluña, récord de recaudación

García de la Granja ha puesto el foco en Cataluña, comunidad que ha recaudado el doble que Madrid por las herencias y supera por primera vez los 1.000 millones de euros. Los datos más recientes indican que la comunidad catalana ingresó 1.110 millones de euros el año pasado, lo que supone un aumento del 16 % respecto al ejercicio anterior y cuatro veces más que hace una década. Para la periodista, esto es una “subida de impuestos encubierta en toda regla”.

Hasta 100.000 euros de diferencia por la misma herencia

Para ilustrar estas diferencias, la experta ha recurrido a un ejemplo del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Por una herencia de 800.000 euros, un ciudadano en Cataluña pagaría 44.500 euros, mientras que en Madrid abonaría 1.586 euros y en Andalucía, cero euros. La diferencia es todavía más notable en otras regiones.

Para una herencia de 200.000 euros, un asturiano tendría que pagar hasta 103.000 euros de impuestos" Pilar García de la Granja Experta económica

El caso más extremo se da en Asturias, donde un heredero “tendría que pagar hasta 103.000 euros por la herencia”. A continuación se sitúa Aragón, con un desembolso de 55.000 euros, colocando al contribuyente catalán en tercer lugar en el ranking de los que más pagan, según ha explicado García de la Granja.

El mapa del impuesto: del castigo fiscal a la bonificación

Según el resumen ofrecido por la periodista, las comunidades donde más se paga por heredar son Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha y Navarra, todas gobernadas por el Partido Socialista. La excepción es Aragón, con un gobierno del Partido Popular, donde el presidente Jorge Azcón se ha comprometido a eliminar el impuesto de sucesiones si logra aprobar los presupuestos.

Finalmente, Pilar García de la Granja ha insistido en el carácter ideológico del tributo, afirmando que “tiene mucho que ver con la envidia”. La economista ha criticado la filosofía subyacente de penalizar a quien recibe un patrimonio de sus padres, concluyendo con una reflexión sobre la mentalidad que lo impulsa: “Ah, que tu padre te deja, pues pagas”.