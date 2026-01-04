Un empresario hostelero pide pagar más a los empleados: "El pago de las nóminas, bien pagadas, es una inversión de presente y futuro"

En un sector a menudo marcado por el debate sobre las condiciones laborales, la voz del empresario hostelero Ricardo Gil emerge con una propuesta que rompe moldes. A través de un contundente mensaje dirigido a sus colegas, Gil ha defendido abiertamente la necesidad de ir más allá de lo que marcan los convenios colectivos. "Pago más de lo que me exige el convenio y no me arrepiento en absoluto de ello", afirma con rotundidad, sentando las bases de una filosofía empresarial que concibe los salarios como una palanca de crecimiento.

Crítica a los mínimos legales

Ricardo Gil dirige su crítica a aquellos empresarios que se limitan a cumplir con el mínimo legal estipulado en los convenios de hostelería, ya sean provinciales o autonómicos. Para él, esta perspectiva es un error que lastra el potencial de los negocios. Considera que limitarse a la base legal conduce a una situación insostenible: "Estamos tan bajo mínimos que los empleados están tan agotados que se van", advierte. Con ello, señala un problema crucial en el sector: la alta rotación de personal derivada de unas condiciones que no logran retener el talento.

La propuesta del empresario es clara y directa: "Mejoremos el convenio en cuanto a descanso, en cuanto a sueldos y salarios, descansos semanales, descansos dentro de la propia jornada laboral". Su llamamiento no se queda en una mera declaración de intenciones, sino que apunta a medidas concretas que, según su experiencia, tienen un impacto directo y casi inmediato en la buena marcha de la empresa.

De gasto a inversión: la fórmula de la productividad

El núcleo del argumento de Gil reside en un cambio de mentalidad fundamental. Mientras muchos empresarios perciben el pago de las nóminas como "un gasto directo de empresa", él lo redefine por completo. "Yo pienso lo contrario", sostiene, "el gasto o el pago de las nóminas, bien pagadas, es una inversión de presente y futuro". Esta visión transforma la manera de entender la gestión de los recursos humanos.

Según su experiencia, la recompensa de esta inversión es un aumento exponencial de la eficiencia del equipo. Al mejorar las condiciones laborales, "conseguimos una acción muy inmediata y muy importante, la alta productividad que un empleado puede llegar a conseguir". Es un beneficio tangible que, asegura, puede tomar por sorpresa a muchos. "Esa alta productividad, querido empresario, te va a llegar a sorprender de una manera enorme", insiste, dirigiéndose directamente a quienes todavía dudan de su método.

Un llamamiento a transformar el sector

La reflexión de Ricardo Gil concluye con una invitación abierta a todos los actores de la hostelería para impulsar un cambio colectivo. Su mensaje final, "por favor, mejoremos entre todos este convenio", resuena como un eco de su filosofía: el bienestar de los empleados no solo es una cuestión de justicia, sino también de inteligencia empresarial. Su testimonio pone sobre la mesa una alternativa viable que busca crear un sector más sostenible, profesionalizado y, sobre todo, productivo a través del cuidado de su principal activo: las personas.