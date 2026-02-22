Arantxa, trabajadora de baja: "La mutua me llamó porque querían contrastar los datos y descubrir el tratamiento. No sé si me volverán a llamar"

El absentismo laboral se ha convertido en uno de los grandes problemas para la economía española. Después de las pensiones, las bajas laborales son el segundo mayor gasto que afronta la Seguridad Social, que asume entre el 60% y el 75% del sueldo del trabajador durante una incapacidad temporal. Según los últimos datos, cada día faltan a su puesto de trabajo 1,7 millones de personas, una cifra que genera enormes dificultades en las empresas y que esconde, en muchos casos, un fraude generalizado.

Arantxa, trabajadora entrevistada en el programa 'Herrera en COPE', se encuentra de baja desde el 27 de enero por un problema lumbar. Su caso ilustra el recorrido que sigue un empleado en esta situación. Relata que la mutua la contactó a las dos semanas "para contrastar los datos", pero sin necesidad de una visita física. Desde entonces, el seguimiento lo realiza su médico de cabecera, con revisiones que han pasado de ser semanales a quincenales.

Sobre su tratamiento, explica que comenzó con antiinflamatorios, a los que se añadió paracetamol, y finalmente ha pasado a tomar Nolotil. Aunque el médico no le ha prescrito rehabilitación, Arantxa ha optado por hacer Pilates casi a diario, una actividad que, asegura, le "está ayudando un montón". Pese a ello, afirma que todavía no se ve "como para volver" al trabajo.

La patronal estalla ante la inacción del Gobierno

La situación ha provocado el hartazgo de las organizaciones empresariales. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha mostrado en el mismo programa su enfado con el Ejecutivo: "El gobierno parece que le importa muy poco. Vengo a hablar del absentismo, y no les da la gana de que nos sentemos", ha declarado, criticando la falta de diálogo para abordar el problema.

El impacto es especialmente grave en sectores como el hotelero. Juan Pablo González, gerente de un hotel en Canarias y presidente de una asociación que agrupa a 260 establecimientos, califica el absentismo como la "principal preocupación". González ha señalado que se han registrado niveles de absentismo del 20% en algunos departamentos, lo que dificulta enormemente la operativa diaria. "Te enteras por la mañana cuando vas a planificar el trabajo", lamenta, destacando además la "dificultad enorme de sustituir a esas personas".

Las causas: envejecimiento y salud mental

Detrás de este fenómeno se encuentran varias causas. Por un lado, el envejecimiento de la población trabajadora conlleva procesos médicos más largos y complejos. Por otro, se ha producido un cambio drástico con el aumento de los trastornos mentales, que ya son la segunda causa de bajas laborales. Estas últimas son las que más han crecido y las de mayor duración: si la media de una baja ronda los 45 días, las relacionadas con la salud mental se acercan a los 100 días.

Un experto alerta porque aumentan las bajas laborales

El psiquiatra Daniel Cohen ha advertido de que no se puede atribuir todo al 'burnout'. "La ansiedad, la depresión está subiendo muchísimo y son trastornos mentales propiamente dichos, con toda esta sintomatología que afecta en todos los ámbitos de la vida", ha explicado.

La ansiedad, la depresión está subiendo muchísimo y son trastornos mentales propiamente dichos" Daniel Cohen Psiquiatra

Para discernir las bajas reales de las que no lo son, muchas empresas recurren a detectives privados. Julio Gutiérrez, detective, ha confirmado que la investigación de bajas fraudulentas ha aumentado exponencialmente. Según su experiencia, aunque los casos que reciben ya llegan con "sospechas fundadas" por parte de la empresa, el resultado es revelador: entre un 60% y un 80% de las bajas que investigan resultan ser un fraude.

Gutiérrez ha subrayado que los detectives son "parte de la solución", pero que esta debe venir de un mayor control por parte de los organismos públicos. Su labor, en coordinación con asociaciones de empresarios de todo el país, busca combatir una práctica que, como ha concluido, "son fraudes que afectan evidentemente al bolsillo de todos, no nos confundamos".