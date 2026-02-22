Los expertos alertan sobre las "mutaciones por la puerta de atrás" de la Constitución

La Constitución de 1978 se ha convertido en la más longeva de la historia de España, superando con 17.218 días en vigor a la de 1876. La efeméride ha sido subrayada por el rey Felipe VI, quien esta semana recordaba que la Carta Magna contiene ideas como libertad, igualdad, justicia y pluralismo, e insistía en la obligación de respetarla y cumplirla. Sin embargo, el texto actual no es idéntico al de 1978, según ha explicado Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional, en el programa 'La Mañana de Fin de Semana' de COPE, donde ha analizado las 'mutaciones por la puerta de atrás' que ha sufrido el texto.

Reformas puntuales y cambios silenciosos

El profesor Vidal ha recordado que la Constitución solo ha experimentado tres reformas formales y muy puntuales desde su aprobación. Estas son la modificación para permitir el sufragio pasivo de ciudadanos europeos en elecciones municipales tras el Tratado de Maastricht, la introducción del principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135, y la reciente actualización del artículo 49 para cambiar el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad'.

Más allá de estos cambios, el catedrático señala que existen partes que han quedado obsoletas. "Hay apartados de la constitución que se han quedado obsoletos, por ejemplo, toda la parte del título octavo, el estado autonómico", ha afirmado, explicando que esa sección, que detalla cómo acceder a la autonomía, es 'historia del derecho' porque todas las comunidades ya se han constituido. Vidal sostiene que "debería modificarse para reflejar cuál es el mapa actual de comunidades autónomas español".

Asimismo, ha apuntado a incumplimientos directos de la Carta Magna que no conllevan sanción, como la no presentación de los presupuestos por parte del Gobierno en los últimos años. "Hay una obligación de presentarlo según la Constitución, pero como es una obligación que no lleva consigo una sanción explícita [...] nos estamos encontrando que no se cumple", ha lamentado Vidal, apelando a una mayor "seriedad" y 'lealtad institucional' por parte de los políticos.

El riesgo de la parálisis

Para el catedrático, la falta de actualización formal del texto constitucional entraña serios peligros. "Cuanto más se tarde en reformar la Constitución, más riesgo de ruptura", ha advertido Carlos Vidal. Considera que la reforma es un 'instrumento de defensa de la Constitución' para adaptarla a los nuevos tiempos. De lo contrario, se abre la puerta a interpretaciones que fuerzan el texto.

Vidal distingue entre una 'mutación constitucional admisible', que ocurre cuando una nueva interpretación "quepa en el texto", y un 'quebrantamiento'. Este último se produce "cuando la interpretación se va más allá del texto, ya hay un quebrantamiento, ya no es una mera mutación, estamos ya dejando de aplicar la constitución". En este contexto, ha calificado la ley de amnistía y su validación por el Tribunal Constitucional como 'muy discutible'.

El Constitucional, en el punto de mira

El papel del Tribunal Constitucional ha sido otro de los puntos críticos analizados por el experto, quien lamenta que cada vez se parezca más a una 'tercera cámara' dependiente de las 'mayorías políticas'. Esta politización, a su juicio, provoca que el tribunal cambie su doctrina de forma "poco fundamentada", generando una gran inseguridad jurídica.

Como ejemplo, ha citado las sentencias sobre el estado de alarma durante la pandemia. El tribunal primero lo declaró inconstitucional para, un año y medio después y con una nueva mayoría de magistrados, rectificar su propia doctrina en un 'obiter dictum' dentro de una sentencia sobre la ley de salud de Galicia. "La interpretación constitucional no puede ser tan variable que digas una cosa y la contraria en el plazo de un año y medio o de 2 años", ha criticado Vidal.