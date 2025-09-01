El gobierno confirma que este 15 de septiembre habrá puente festivo: dónde y de cuántos días

Arranca septiembre con una gran mayoría de trabajadores reincorporados a sus puestos. La vuelta de las vacaciones nunca es fácil, pero siempre hay que tener presente que disponemos de muchos festivos a lo largo del nuevo curso que pueden hacer más llevadero el regreso a la rutina. Y para algunos no hay que esperar demasiado...

Y es que precisamente este mes, llega con regalo para varias comunidades, tal y como recoge la Dirección General de Trabajo en su Boletín Oficial del Estado (BOE). Si miramos el calendario laboral , veremos que hay tres regiones que están de enhorabuena, ya que pueden disfrutar de un festivo en el que exprimir todavía el buen tiempo y planear una escapada rápida.

Hablamos de Extremadura, Cataluña y Cantabria, que celebran en septiembre sus fiestas autonómicas.

cataluña: 11 de septiembre

Los más afortunados son los catalanes porque disfrutarán de su Diada el día 11. Y es que, al caer en jueves, se abre la puerta a un súper puente de cuatro días para aquellos catalanes que puedan tomarse el viernes de asueto.

Ojo porque los barceloneses suman otro día feriado, no 'puentificable' eso sí, al caer en miércoles. Se trata de la fiesta de su patrona, la Mercè, que llegará el 24 de septiembre.

cantabria: 15 de septiembre

Sí que tendrán un puente redondo los cántabros. El 15 de septiembre celebran su día grande en honor a su patrona, la Virgen de la Bien Aparecida, la festividad autonómica más señalada. Al caer el lunes, sí o sí, disfrutarán de tres días seguidos de descanso.

La fiesta está reconocida como de Interés Turístico Regional, y acostumbra a reunir una multitudinaria romería hacia su santuario y exhibiciones de folclore popular.

extremadura: 8 de septiembre

También Extremadura tendrá la fortuna de juntar 3 días festivos al caer su fiesta regional en lunes: el 8 de septiembre.

EFE Viajeros esperan para embarcar en sus trenes

Qué FESTIVOS TENGO EN MI COMUNIDAD en lo que resta de 2025

Pero tranquilo, si nos eres de los afortunados que comienzan septiembre con un respiro en el calendario laboral, puedes ir haciendo boca pensando en planes para los festivos que te quedan por disfrutar hasta que finalice este 2025:

Andalucía: 13 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Aragón: 13 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre

Asturias: 8 de septiembre (Día de Asturias), 13 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Islas Baleares: 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre y 26 de diciembre

Canarias: 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre

Cantabria: 15 de septiembre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Castilla-La Mancha: 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Castilla y León: 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Cataluña: 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña), 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre y 26 de diciembre.

Extremadura: 8 de septiembre (Día de Extremadura), 13 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Galicia: 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Comunidad de Madrid: 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Región de Murcia: 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Navarra: 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

País Vasco: 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

La Rioja: 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre