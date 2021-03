¿Qué consecuencias tiene la fusión de CaixaBank y Bankia para sus clientes?

Este viernes se hace oficial la fusión de CaixaBank y Bankia con el registro jurídico de la operación. El resultado: la primera entidad del país con activos que superan los 665.000 millones de euros. Caixabank nace fruto de la absorción de Bankia después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital hayan dado su visto bueno esta semana. Hay que recordar que el gobierno tendrá una participación del 16% en Caixabank a través del fondo de reestructuración bancaria por el rescate de la extinta Bankia. Esta participación del Estado se mantendrá de momento hasta el 2023.Caixabank tiene su sede en Valencia, José Ignacio Gorigolzarri es su presidente y Gonzalo Cortázar el Consejero Delegado.

¿Cuáles son las cifras del primer banco del país?

Más de 665.000 euros en activos, un 25% de cuota de mercado, 20 millones de clientes, 6.700 oficinas (4.500 de CaixaBank y 2.300 de Bankia) y una plantilla conjunta de 51.500 empleados (35.700 de CaixaBank y cerca de 16.000 de Bankia)

¿Ha habido alguna condición?

Sí, la CNMC ha marcado 83 territorios pequeños ubicados en Madrid, Valencia y Baleares donde la fusión podría poner en riesgo la competencia porque derivaría en monopolio o duopolio. Así el regulador obliga a la nueva entidad a mantener las condiciones actuales para los clientes durante tres años o el mantenimiento de las oficinas en los pueblos pequeños. En este sentido Luis Garvía, director del Máster de Riesgos Financieros de Icade Bussines School, comenta que habrá que estar atentos a cómo evoluciona el mercado en esos territorios dentro de 3 años y al mismo tiempo añade “aunque es cierto que las fusiones bancarias suponen una reducción de la oferta la proliferación de nuevos proveedores de servicios financieros a través de internet, las conocidas como Fintechs van a presionar a los bancos para mejorar sus servicios y condiciones”

¿Por qué se realiza la fusión?

La operación va en la línea de lo que viene recomendando el Banco Central Europeo para un sector que lleva años arrastrando problemas de rentabilidad. De hecho, el ahora presidente de CaixaBank, Goirigolzarri hablaba en septiembre, durante el acto de presentación de la operación, de un ahorro de 770 millones de euros anuales en costes y 300 millones en ingresos. “Ese es el camino a seguir” nos ha dicho en más de una ocasión Santiago Carbó, Catedrático de Economía de la Universidad de Granada quien augura más fusiones en breve. Lógicamente ahorro de costes implica el cierre de oficinas y la reducción de plantilla. De momento no hay cifras oficiales, pero se habla de la desaparición de 1.500 sucursales y el despido o prejubilación de entre 7.000 u 8.000 trabajadores.

¿Qué consecuencias tiene la fusión para los clientes? ¿Qué cambia? ¿Me pueden modificar las condiciones?

Lo lógico, nos dicen los expertos, es que los clientes de Bankia, la entidad absorbida, pasen a tener un nuevo número de cuenta con el código identificativo de CaixaBank. La nueva entidad se encargaría de realizar el cambio de los recibos domiciliados. ¿Qué pasará con las condiciones de la cuenta? Pues lo normal es que ambas entidades unifiquen productos y tarifas, y prevalezcan las de la entidad que absorbe, o sea, las de CaixaBank. Pero en todo caso esos cambios no serían inmediatos y llegado el momento, nos dicen los expertos consultados, la entidad avisaría con al menos dos meses de antelación para que el cliente decida si se queda o se marcha. Lo mismo pasaría con las tarjetas. ¿Y con los préstamos y las hipotecas? Aquí la cosa cambia porque son contratos de duración definida que no se pueden cambiar de manera unilateral. Sí podrían modificarse las condiciones de los productos asociados. Otro detalle a tener en cuenta es que la integración tecnológica de ambas entidades no tendrá lugar hasta finales de año por lo que no será hasta entonces cuando todos los clientes puedan operar desde la misma plataforma online.