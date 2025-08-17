Confirmado por el SEPE: cambia la forma de pedir el paro aunque estés sin trabajo y tengas cotizados los días necesarios

Cuando se pierde un trabajo, muchos trabajadores se preguntan inmediatamente cómo pedir el paro y cuándo podrán recibir la prestación contributiva por desempleo. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recuerda que para acceder a esta ayuda no solo es necesario haber cotizado al menos 360 días, sino también encontrarse en situación legal de desempleo. Parece lógico pensar que un despido convierte automáticamente a cualquier trabajador en demandante del paro, pero la realidad es más compleja de lo que parece.

Un obstáculo inesperado

El SEPE ha aclarado a través de su perfil de LinkedIn un caso que suele generar confusión: aquellos trabajadores que, en el momento del despido, aún cuentan con días de vacaciones pendientes. Durante este período no se considera que se esté en situación legal de desempleo, por lo que la solicitud de la prestación contributiva no puede realizarse hasta que finalice ese tiempo. Como explican en su página web, “la situación legal de desempleo se produce tras el período de vacaciones que no has disfrutado y que la empresa te ha pagado en la liquidación o finiquito, periodo en que sigue siendo obligatoria la cotización a la Seguridad Social”.

Europa Press Entrada a una oficina del SEPE

Cómo solicitar el paro

Una vez concluidas las vacaciones pendientes, los interesados cuentan con un plazo de 15 días hábiles para pedir la prestación. Esto se puede realizar a través de la sede electrónica del SEPE o acudiendo a una de sus oficinas con cita previa. Además de los requisitos de haber cotizado los días necesarios y estar en situación legal de desempleo, es imprescindible estar afiliado y en alta o asimilado al alta en la Seguridad Social, inscribirse como demandante de empleo, no haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación y no percibir pensiones incompatibles con el trabajo.

Cumplidos todos estos requisitos, solicitar la prestación contributiva no debería presentar problemas, y el trabajador podrá recibir el paro de manera regular.