José Antonio: "Yo preferiría una mujer rica y fea a una guapa y sin dinero; para lo que me queda de vida... quiero vivir bien"

El programa Herrera en COPE, dirigido por Alberto Herrera, ha propuesto un juego a sus oyentes en la sección 'La Hora de los Fósforos'. La dinámica consistía en plantear dilemas con dos opciones entre las que la audiencia debía elegir una, generando un animado y divertido debate radiofónico sobre las prioridades de cada uno.

Uno de los dilemas más comentados fue el planteado por el oyente Raúl, un carpintero: ¿qué prefieres, una mujer muy guapa pero con poco dinero, o una muy fea pero con mucho dinero?

La pregunta ha servido para destapar una gran variedad de opiniones entre los colaboradores y la audiencia.

La respuesta más contundente la ha ofrecido José Antonio Naranjo, quien por su edad ha asegurado tenerlo claro: "Con mi edad, rica por supuesto". Naranjo ha sentenciado el debate con una afirmación rotunda: "preferiría una mujer rica y fea a una guapa y pobre; para lo que me queda de vida... quiero vivir bien".

Preferiría una mujer rica y fea a una guapa y pobre; para lo que me queda de vida... quiero vivir bien" José Antonio Naranjo Subdirector de 'Herrera en COPE'

Otros colaboradores, sin embargo, han matizado que la atracción física es un primer paso fundamental, aunque si la persona "es una petarda", no dudarían en quedarse con la opción con más recursos económicos, esperando enamorarse con el tiempo.

Viajes en el tiempo y sacrificios personales

Otro de los debates más interesantes lo ha propuesto Antonio, un oyente viudo y con nueve hijos, al preguntar si preferirían vivir para siempre en el año 1800 o en el 2100. La elección ha abierto una brecha entre los participantes del programa.

Sorprendentemente, uno de los tertulianos ha afirmado que se iría al 1800 con los ojos cerrados, argumentando que "la sociedad que nos ha tocado vivir, esto va cada vez a peor". Esta visión pesimista fue rebatida por otros, quienes le recordaron las duras condiciones de vida del siglo XIX, como las altas tasas de mortalidad o la precaria situación de las mujeres.

Dilemas del día a día

Los dilemas también han tocado aspectos más cotidianos. Un oyente con hipertensión ha preguntado si es mejor dejar el café o la cerveza, lo que ha destapado la adicción real y física que muchos sienten por el café. Otros han planteado la disyuntiva de tener que elegir entre ver solo el mar o solo la montaña para el resto de su vida, o escoger entre beber solo vino o solo cerveza cuando se sale.

Alamy Stock Photo Café de máquina

Finalmente, el propio Alberto Herrera se ha enfrentado a su propio dilema, propuesto por un oyente: viajar a la luna durante dos minutos o disfrutar de tres años de viajes pagados por toda la Tierra. Una elección que, como las del resto de oyentes, revela prioridades y distintas formas de entender la vida.

La elección de Alberto Herrera, aunque hipotética, toca un anhelo que está más cerca de hacerse realidad de lo que parece. La posibilidad de viajar a la Luna ya no es solo cosa del pasado, sino el objetivo de una renovada carrera espacial protagonizada por Estados Unidos y China.

Washington ha acelerado sus planes para volver al satélite, adelantando su próxima misión a 2026, con el fin de ganarle el pulso a Pekín, cuyo objetivo para un alunizaje tripulado está fijado en 2030.

EFE/Cati Cladera Imagen de archivo de un eclipse total de luna .

Este regreso se está realizando por etapas. La misión Artemis 1, sin tripulación, ya orbitó la Luna en 2022. La siguiente, Artemis 2, llevará a cuatro astronautas en un viaje orbital. Como ha aclarado el divulgador científico Jorge Alcalde, primero 'hay que probar que todo funciona bien' y realizar los experimentos necesarios sobre la salud de los tripulantes. Una vez superados todos los controles, llegará la misión definitiva, Artemis 3, que será la que finalmente lleve a los humanos a pisar de nuevo la superficie lunar antes de que acabe la década.