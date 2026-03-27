Chloe, dueña de furgoneta camperizada: "Vivo en 2 metros cuadrados y esta es mi casa, no es grande ni cómodo, pero es mío y me hace feliz"

“Vivo en 2 metros cuadrados y esta es mi casa”. Así de contundente se muestra Chloe, la creadora de contenido detrás del perfil de TikTok @furgoenlibertadd, en un vídeo que captura la esencia de su vida nómada. En él, contrapone las comodidades de una vivienda convencional con las ventajas de su hogar sobre ruedas: “Tampoco tengo cocina de diseño, pero tengo esto. Tampoco tengo jardín, pero tengo libertad”. Su testimonio culmina con una reflexión que se ha convertido en una declaración de principios para muchos: “No es perfecto, no es grande y no es cómodo todos los días, pero es mío y me hace feliz”.

Detrás de @furgoenlibertadd (y su cuenta hermana en Instagram, @furgoenlibertad) se encuentra Chloe, quien documenta su día a día promoviendo una “vanlife real y sin postureo”. Acompañada de su “manada”, como llama a sus mascotas, comparte no solo sus viajes, sino también cómo gestiona su diabetes tipo 1 en ruta, visibilizando su condición a través de sus redes sociales y su canal de YouTube.

No es perfecto, no es grande y no es cómodo todos los días, pero es mío y me hace feliz"

Furgoneta camperizada de Trotamundos Camper

El auge de la 'vanlife' en España

El estilo de vida de Chloe es un reflejo de una tendencia creciente en España. La fiebre por las ‘camper’ responde a una nueva forma de viajar que, como informa la Cadena COPE, promete libertad sin límites. Esta modalidad permite cambiar de destino sin ataduras y fomenta una mayor conexión con la naturaleza, despertando cada día en un entorno diferente.

Una de las claves de su éxito es su agilidad y menor consumo frente a las autocaravanas tradicionales. Como señala también la COPE, el riesgo de probar una autocaravana es que “normalmente gusta”. Las furgonetas camperizadas, al ser más compactas, facilitan la conducción y el aparcamiento tanto en áreas urbanas como en parajes naturales.

Tampoco tengo jardín, pero tengo libertad"

Odei Gil Daniel Sanz junto la camper

¿Cuánto cuesta realmente vivir en una furgoneta?

Adoptar la vida camper puede ser una opción más económica que el alquiler tradicional. Se estima un coste mensual de entre 600 y 1.000 euros, una cifra notablemente inferior a los alquileres de muchas ciudades, que a menudo superan el 50% de un sueldo. Sin embargo, este estilo de vida requiere una fuerte inversión inicial para la compra y camperización del vehículo, que puede superar los 3.000 euros adicionales al precio de la furgoneta.

Los gastos fijos mensuales suelen rondar los 800-950 euros, cubriendo conceptos como el seguro (unos 60€), internet, mantenimiento y, en ocasiones, la financiación. El gasto en combustible es uno de los más variables, con un coste aproximado de 200 euros por cada 1.000 kilómetros, mientras que otros suministros como el agua son prácticamente residuales.

Un estilo de vida legal y autogestionado

Vivir en una furgoneta es una alternativa completamente legal en España, siempre que se respeten las normativas. La clave está en diferenciar entre aparcar y acampar. Mientras el vehículo esté correctamente estacionado, se puede pernoctar en su interior, pero está prohibido sacar elementos al exterior (mesas, sillas, toldos) fuera de las zonas específicamente habilitadas para ello.

En resumen, la vida camper es generalmente más rentable si se gestiona de forma adecuada. Ofrece una drástica reducción en el coste de vivienda a cambio de un espacio reducido y un modelo de autogestión constante. Para personas como Chloe, la balanza es clara: la felicidad y el sentimiento de propiedad superan cualquier incomodidad.