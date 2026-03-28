Carmen Lomana dicta sentencia: "Pasar el datáfono a los invitados de las bodas es una horterada... es un momento Torrente"

Carmen Lomana ha vuelto a posicionarse sin filtros en su consultorio radiofónico, donde ha abordado una ecléctica selección de consultas de los oyentes que van desde el protocolo en las bodas hasta consejos sentimentales, pasando por el cine, la alimentación y el estilo personal.

Bodas, Torrente y datáfonos

Una de las opiniones más contundentes ha llegado con la pregunta sobre las bodas en las que los novios facilitan datáfonos para recibir los regalos. Lomana ha calificado la práctica de "hortera" y la ha comparado con "un momento de Torrente". Ha sido tajante en su recomendación: "Esa boda no interesa, no vayáis". En su lugar, defiende la tradicional lista de bodas o la entrega de dinero en un sobre de forma discreta.

En cuanto al cine, y ante la pregunta sobre sus gustos en comedia, ha confesado su predilección por el humor inglés, como el de Peter Sellers, mientras que ha mostrado reservas hacia parte del humor español. "El humor español es tan típico, tan reconocible, tan cutre, porque siempre se regodean en la ordinariez", ha afirmado. A pesar de no haber visto la última película de 'Torrente', y aunque el personaje no es de su agrado, ha elogiado a Santiago Segura, a quien considera "una maravilla" por su éxito de taquilla.

El humor español es tan típico, tan reconocible, tan cutre

Consejos sobre amor y relaciones

En el terreno sentimental, Lomana ha sido igualmente directa. Al ser preguntada por la atracción hacia hombres no disponibles, su diagnóstico ha sido claro: "Pero eso es una psicopatía". Ha subrayado su rechazo a la idea de romper una familia: "Yo con un hombre casado, pensar que puedo romper una pareja o una familia, es que ni se me ocurre".

Pero eso es una psicopatía

Sobre la conveniencia de compartir el pasado en una nueva relación, ha recomendado prudencia. Aconseja contar "lo justo y necesario, y sobre todo lo mejor" al principio, dosificando la información en "pildoritas" a medida que la confianza crece para no abrumar a la otra persona.

Rutina y estilo personal

A raíz de una consulta sobre alimentación saludable por un caso de SIBO, Carmen Lomana ha compartido su propia rutina. Para desayunar, opta por un bol de arándanos con kéfir y yogur, seguido de una tostada de pan blanco con mantequilla y té negro con leche de arroz. Para la cena, prefiere algo ligero como un yogur o unos "huevos al agua", y su máxima es clara: "Nunca quedarte, uf, ya no puedo más".

Finalmente, ante la duda de una oyente sobre si es apropiado llevar sombrero a una comunión, la ha animado a hacerlo sin dudar. Le ha recomendado un "tocado o un sombrero pequeño" para ir "monísima" y segura de sí misma, descartando que sea una elección "hortera".