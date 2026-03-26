Anna Domingo, camionera: "Me tengo que comprar un camión y me cuesta como un dúplex, que es donde voy a trabajar"

La camionera e influencer Anna Domingo ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades del sector del transporte en España a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok. En él, relata su frustración al solicitar un presupuesto para un nuevo camión, denunciando lo que considera un intento de estafa aprovechando su desconocimiento en ciertos aspectos técnicos y comerciales del vehículo.

Según explica Domingo, tras recibir la propuesta económica, se percató de que le estaban cobrando "miles y miles de más de euros" por un extra que, según su investigación previa, no tenía ese valor. La transportista lamenta que hayan querido "aprovecharse de mi no saber", y afirma que está aprendiendo "a base de hostias que me están pegando la gente que me quiere timar y estafar".

Me tengo que comprar un camión y me cuesta como un dúplex, que es donde voy a trabajar"

EFE/ Eliseo Trigo Un camionero en A Coruña

La indignación de la camionera se resume en una frase que se ha convertido en el eje de su denuncia: "Me tengo que comprar un camión y me cuesta como un dúplex, que es donde voy a trabajar". Con estas palabras, critica que el precio del vehículo, su herramienta de trabajo, sea comparable al de una vivienda de alto standing, una "mansión".

Una situación que refleja la dura curva de aprendizaje en la profesión. "¿Qué te crees que uno nace aprendido? No, uno no nace aprendido, aprende por hostias", reflexiona en el vídeo, evidenciando los obstáculos a los que se enfrentan los profesionales, especialmente aquellos que empiezan o deciden invertir por su cuenta.

El coste real de ser camionero

La queja de Domingo pone de relieve el elevado coste de la inversión inicial en el sector. Una cabeza tractora nueva puede costar entre 90.000 y 110.000 euros, y los modelos de gama alta superan los 150.000 euros. A esto se suman unos 36.000 euros por un semirremolque nuevo. Aunque el mercado de segunda mano ofrece alternativas, el coste de operación anual de un camión en España asciende a más de 156.000 euros, incluyendo combustible y personal.

MINISTERIO DE TRANSPORTES (Un camionero a los mandos de su camión.

¿Cuánto se gana al volante?

Esta fuerte inversión contrasta con la remuneración, un tema de constante debate, como analiza el análisis sobre el sueldo de un camionero. El salario medio anual se sitúa en unos 32.950 € brutos, aunque varía mucho. Un conductor de rutas nacionales ronda los 30.000 € brutos, mientras que uno de rutas internacionales puede alcanzar los 37.000 € o más, como el de camioneros que recorren hasta 17.000 kilómetros al mes.

Al final de su vídeo, Anna Domingo pide consejo a su comunidad de seguidores sobre qué camión debería comprarse, una muestra de la importancia del apoyo y el conocimiento compartido entre profesionales para sortear las dificultades de un sector clave para la economía.