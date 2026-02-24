Daniel, camionero: "Hago todas las noches en torno a 700 o 800 kilómetros, cambié Canarias por Burgos, el trabajo allí está muy mal y siempre me gustó conducir"

El programa 'Poniendo las Calles', con Carlos Moreno 'El Pulpo', ha conocido a Daniel, un camionero y 'ponedor' que representa el esfuerzo y la dedicación de los profesionales del transporte. Cada noche, se pone al volante para recorrer cientos de kilómetros. "Hago todas las noches en torno a 700 o 800 kilómetros", ha confesado en directo en COPE. Su ruta nocturna parte de Villaverde, en Madrid, y tiene como destino principal Burgos, un trayecto que forma parte de su rutina diaria como transportista.

Daniel se encarga de llevar la carga de un punto a otro, pero su labor se centra exclusivamente en la conducción. "Yo soy nomás que me dedico a a conducir de un punto a al punto b y repartir la mercancía", explica. Transporta mercancía variada, desde materiales de construcción hasta botellas de vino de La Rioja. La organización de la carga dentro del camión es una tarea que realizan los carretilleros, dejándole a él la responsabilidad de que todo llegue a su destino a tiempo.

De Canarias a Burgos por trabajo

La historia de Daniel es también una de cambio radical de vida. Originario de Canarias, se trasladó a Burgos, la tierra de su mujer, a la que se refiere con humor diciendo que lo tiene "secuestrado". El motivo principal de este cambio fue la búsqueda de un futuro mejor. "El trabajo allí está muy mal", asegura sobre la situación laboral en las islas, y por eso optó por venir a la península, donde ha podido desarrollar la profesión que le apasiona. "Siempre me ha gustado desde pequeño el conducir", afirma.

Los primeros años, fue, y hablando mal, jodido"

Aunque la adaptación inicial al frío de Burgos fue complicada, como él mismo reconoce, "los primeros años, fue, y hablando mal, jodido", con el tiempo ha logrado acostumbrarse. Su vocación por el volante es innegable, pero también es consciente de la realidad de su sector: "Esto ya sabes que es una una generación que ahora mismo casi no tiene relevo y somos pocos los que aguantamos", una situación que genera debate sobre las condiciones y el sueldo de un camionero para atraer a nuevos profesionales.

No obstante, el estilo de vida del camionero también tiene sus recompensas, como demuestra el caso de Jesús, que ha llegado a ganar 65.000 euros en un año viviendo en el camión. Para muchos, el sueldo es bueno aunque mejorable, especialmente para los que se dedican a rutas internacionales.

Entrenador de día, búho de noche

La rutina de Daniel como "búho" de la carretera le permite tener una doble vida. Su trabajo nocturno le deja las tardes libres para dedicarse a otra de sus grandes pasiones: el fútbol. "Me ayuda a compaginar mis otras actividades", comenta. Es entrenador de un equipo de Alevines en Burgos, Los San Felices, donde además juega su propio hijo. Esta faceta le permite disfrutar de la familia y el deporte, equilibrando las largas horas en la carretera.

Como muchos otros transportistas, Daniel ha encontrado en la radio a su gran aliada. Escucha 'Poniendo las Calles' porque, según dice, "sois la mejor compañía que tenemos durante la noche". Se enganchó al programa haciendo zapping y, desde entonces, se ha convertido en un fiel 'ponedor'. La radio, para él y sus compañeros, hace que las noches en la carretera sean "muy amenas y muy entretenidas".