Ale García, española en Países Bajos: "Llevo más de dos años y el salario es más alto, pero no hay sanidad pública y el transporte es carísimo"

La experiencia de vivir en el extranjero no siempre es como se pinta en las redes sociales. Así lo ha contado Ale García, una española residente en Países Bajos, en un vídeo de su cuenta de TikTok que ha ganado notoriedad. Tras más de dos años en el país, García ha decidido compartir su perspectiva para desmontar lo que considera "mensajes peligrosos" y la "vida romantizada" que muchos imaginan fuera de España, instando a la gente a informarse bien antes de tomar la decisión de emigrar.

El verdadero coste de la vida

Aunque el salario mínimo es más alto que en España, Ale García advierte que el coste de vida también lo es. "Llevo más de dos años aquí y os puedo decir de primera mano que no todo es lo que parece", afirma. Uno de los mayores contrastes es la sanidad: "Aquí no hay sanidad pública", explica, "con lo cual tienes que pagar un seguro médico obligatorio". Este gasto se suma a otros que merman la capacidad de ahorro de los expatriados.

La joven también señala que "el transporte público aquí es carísimo", un factor que impacta directamente en el día a día. A esto se añade la grave "crisis de vivienda" que sufre el país, con una fuerte "especulación con los precios del alquiler" que dificulta enormemente encontrar un hogar asequible. La situación recuerda a la de otros españoles en Países Bajos que, pese a tener un buen sueldo, destinan una gran parte a cubrir los gastos básicos.

Barreras más allá del dinero

El idioma se presenta como otra barrera fundamental para el desarrollo profesional. "Como no tengas un nivel alto de holandés, olvídate de tener un trabajo cualificado por muchos estudios que tengas", sentencia García. Esta dificultad para acceder a puestos acordes a la formación académica es un obstáculo importante para muchos emigrantes, a pesar de la relación histórica que une a España y los Países Bajos desde hace siglos.

Un panorama político incierto

García también desmonta la idea de escapar de la situación política española como única motivación. La joven recuerda que el panorama en Países Bajos tampoco es estable: "Encima aquí tampoco estamos en las mejores". Detalla que el país se encuentra con un primer ministro en funciones y sin un acuerdo de coalición desde las elecciones de octubre, lo que añade una capa de incertidumbre al día a día.

Con su testimonio, Ale García no busca "pintar la vida aquí como lo peor del mundo", sino ofrecer una visión realista. Su consejo final es claro: "Por favor, os informéis bien y que no os vayáis de España solo porque no os guste la situación política que hay". Una llamada a la reflexión para todos aquellos que consideran la emigración como la única salida.