Hasta 3.000 euros menos en el IRPF: el beneficio fiscal para aquellos que hayan comprado un coche eléctrico en 2025

La Agencia Tributaria mantiene la deducción en el IRPF para las personas que hayan adquirido un vehículo eléctrico, una medida que busca fomentar este tipo de movilidad y que, además, permite pagar menos impuestos. En concreto, la deducción es del 15% sobre el precio de compra del coche, con un límite máximo de 3.000 euros.

Esto significa que quienes hayan comprado un vehículo eléctrico pueden notar ese ahorro cuando hagan la declaración de la Renta. No es que Hacienda ingrese ese dinero directamente, sino que reduce la cantidad que se paga en impuestos, algo que en muchos casos se traduce en una devolución mayor o en tener que pagar menos.

Esta medida forma parte de las diferentes ayudas que se han puesto en marcha en los últimos años para fomentar la compra de coches eléctricos, que poco a poco están ganando presencia en España.

EP Un coche eléctrico cargando en un punto de recarga eléctrica

Quién puede aplicarse esta deducción en la Renta

Esta deducción está pensada para los contribuyentes que hayan comprado un coche eléctrico y que cumpla con los requisitos establecidos. Es decir, no vale cualquier vehículo. Por ejemplo, los vehículos eléctricos de segunda mano no están dentro de la ayuda fiscal según la normativa.

Además, el coche debe estar destinado al uso personal. Una vez hecha la compra, el contribuyente podrá aplicar la deducción en la declaración de la Renta correspondiente, siempre que cumpla las condiciones exigidas por Hacienda.

Este tipo de incentivos buscan facilitar el acceso a este tipo de vehículos, que aunque suponen un ahorro a largo plazo, todavía tienen un precio elevado para muchos conductores.

Cuánto dinero puedes ahorrar con esta deducción

La cantidad que se puede deducir es el 15% del precio de compra, con un máximo de 3.000 euros. Por ejemplo, si una persona ha comprado un coche eléctrico por unos 20.000 euros, podría beneficiarse del máximo permitido.

En cambio, si el precio es menor, la deducción también lo será, ya que depende directamente del coste del vehículo. Aun así, puede suponer un ahorro importante en la declaración.

Como se ha mencionado, este dinero no se recibe como un ingreso directo, sino que reduce el IRPF. Esto hace que el resultado de la declaración sea más favorable para el contribuyente.

Declaración de la renta

Una medida para impulsar el coche eléctrico

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Esta deducción se suma a otras ayudas que existen actualmente para fomentar la compra de vehículos eléctricos. El objetivo es impulsar su uso y facilitar que más personas puedan acceder a ellos.

Por eso, es importante que quienes hayan comprado un coche eléctrico revisen si pueden aplicar esta deducción cuando hagan la declaración de la Renta, ya que puede suponer un ahorro de hasta 3.000 euros.

En un momento en el que cada vez más conductores se plantean cambiar de vehículo, este tipo de incentivos fiscales pueden ser un factor importante a la hora de tomar la decisión. Al final, además del ahorro en combustible, también permiten pagar menos impuestos.