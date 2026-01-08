"Son las familias más vulnerables las que te piden un crédito de 1.500 euros para hacer un viaje, no tienen capacidad de ahorro y esto es un problema"

El Gobierno ha presentado una nueva ley para ponerles coto. En un contexto donde los españoles no solicitaban tantos créditos al consumo desde hace casi 20 años, el Ejecutivo ha decidido actuar. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido el encargado de anunciar una normativa que busca limitar el interés máximo que las entidades pueden cobrar por estos productos financieros, que se conceden casi al instante pero a menudo con intereses elevadísimos, rozando en ocasiones la usura. La medida, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por Pilar García de la Granja e Iván Alonso, busca proteger especialmente a los hogares más vulnerables.

Nuevos topes a los intereses

El anteproyecto de ley establece una serie de límites claros a los intereses. Según ha detallado Iván Alonso, para los microcréditos de hasta 1.500 euros, el interés no podrá superar el 15%, mientras que para préstamos de entre 1.500 y 6.000 euros, el tope máximo será del 10%. En el caso de créditos de más de 10.000 euros, los intereses no podrán superar el 8% si el plazo de vencimiento es inferior a ocho años, y bajarán hasta el 6% si el plazo es superior. Hasta que la norma entre en vigor, los tipos quedan temporalmente topados en el 22%. Esta iniciativa del Gobierno pone coto a los intereses en préstamos al consumo y también modifica la comisión máxima por concesión, que no podrá superar el 5% o 30 euros.

Durante su análisis en 'La Linterna', la periodista Pilar García de la Granja ha señalado la raíz del problema, afirmando que "son las familias más vulnerables las que te piden un crédito de 1.500 euros para cambiar la lavadora, dar una entrada de de un coche o, o muchos jóvenes para hacerse incluso un un viaje, ¿no?". García de la Granja subraya una realidad social preocupante: "son familias que no tienen capacidad de ahorro, y esto es un problema". Apunta a una falta de información y conocimiento como factores clave, e incide en la necesidad de hablar de la "responsabilidad" tanto de las empresas que conceden estos productos como de las personas que los asumen.

Cambios drásticos en los microcréditos

La nueva normativa introduce cambios drásticos que afectan directamente a los microcréditos de alto coste. El Gobierno prohibirá su devolución en un solo pago inmediato, exigiendo a partir de ahora un plazo mínimo de tres cuotas mensuales. Además, se limita el interés mensual al 4% y también sus comisiones. El propio Carlos Cuerpo ha puesto un ejemplo para ilustrar la rebaja: "El coste promedio para un cliente de este microcrédito de 300 euros a 30 días es de 103 euros. Con la normativa que promovemos hoy, si se cumple ese plazo mínimo de 3 meses, el coste como máximo será de 40 euros".

El ministro ha añadido que en caso de una amortización anticipada en 30 días, "el coste máximo estaría en los 20 euros, es decir, pasaríamos de 103 a 20 euros". Esta reducción de costes es uno de los pilares de una ley que pretende evitar que las familias españolas destinen miles de millones a créditos al consumo ante la falta de capacidad de ahorro.

EFE El ministro de Economía, Carlos Cuerpo

Mayor control y supervisión

Otro de los puntos clave de la ley es el aumento del control. A partir de ahora, todas las entidades que concedan este tipo de créditos deberán tener la autorización expresa del Banco de España. "Generamos, creamos esta reserva de actividad para que solo puedan conceder créditos al consumo, en este caso, entidades que estén autorizadas por el Banco de España", ha declarado Cuerpo. Este nuevo tope afectará también a los créditos de las tarjetas revolving, y el ministro calcula que uno de cada cuatro préstamos de este tipo tendrá que ser revisado a la baja.

En este sentido, Pilar García de la Granja ha ofrecido una visión crítica, cuestionando el fondo del anuncio. "¿Qué hace el ministro de la cuarta economía de de la Unión Europea explicando que la gente con bajos recursos, que está pidiendo masivamente créditos, va a tener más impedimentos para acceder a ese crédito?", se ha preguntado. Para la periodista, esto evidencia un problema mayor: "España tiene un problema, tiene un problema de generalización de la pobreza, porque si no, sería imposible escuchar a un ministro de economía [...] a decir que pasan los intereses de 40 a 20 euros".

Finalmente, el anteproyecto de ley, que aún debe ser aprobado en el Congreso, introduce otras modificaciones relevantes. Se establece un plazo mínimo del préstamo de tres meses, se limitan los costes por amortización anticipada y se fija un periodo de reflexión de 24 horas para poder aceptar el crédito, prohibiendo su concesión instantánea. También se prohíbe la publicidad que ponga el foco en la inmediatez en lugar de en los costes, una práctica habitual que ha llevado a que se disparen los créditos para compras. Según Cuerpo, el objetivo es que "el descenso hacia la deuda no será una caída libre que termine impactando contra la economía familiar".