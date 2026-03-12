"La subida del coste del petróleo supone también una subida de la parte que le toca al Gobierno del IVA por cada litro de gasolina; prefiere hacer caja y después subvención"

El periodista Antonio Naranjo ha analizado en la sección 'Mr. Dato' del programa 'Herrera en COPE', con Carlos Herrera, la situación de la recaudación fiscal en España. Naranjo sostiene que, en el contexto actual, el Gobierno funciona como la banca, ya que "la banca siempre gana y en este caso la banca es el gobierno".

Escúchalo en Podcast Mr. Dato | El Gobierno también gana con la subida del petróleo Mr.Dato Escuchar

Esta afirmación se sustenta en los datos: el año pasado ya se batió el récord de recaudación fiscal con 300.000 millones de euros, una cifra que, según el periodista, seguirá aumentando con la inflación. Paradójicamente, este hito financiero coincidió con otro récord mucho más preocupante: el de españoles en riesgo de pobreza.

Las claves de una recaudación histórica

Naranjo ha explicado que uno de los factores es el coste de los carburantes. La subida del precio del petróleo supone un incremento de la parte que le corresponde al Estado por cada litro de gasolina, lo que lleva al Gobierno a preferir "hacer caja y luego, pues dar una subvención". Esta idea la comparte el colaborador de COPE Luis del Val, quien en 'La Linterna' fue rotundo: "Casi la mitad de lo que pagamos por un litro de gasóleo o gasolina se lo queda Hacienda".

Casi la mitad de lo que pagamos por un litro de gasóleo o gasolina se lo queda Hacienda" Luis del Val Periodista

Otro ejemplo clave aportado por Antonio Naranjo es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Aunque es una medida aplaudida por muchos, también implica una subida de las bases de cotizaciones. Esto, junto al aumento del porcentaje destinado al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), provoca que "la recaudación fiscal por impuestos al trabajo también esté batiendo récords en estos momentos".

Críticas a la negativa de bajar impuestos

El debate sobre la carga fiscal no es nuevo. El periodista Luis del Val ha criticado duramente a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por su negativa a aliviar la carga impositiva. Del Val la acusó de mentir al culpar a Bruselas: "La mentirosa ministra, María Jesús Montero, dijo, sin que se le cayera un trocito del rostro por la vergüenza, que lo impedía Bruselas. Mentira, repito, mentira".

EFE Dos personas repostan en una gasolinera en Ourense.

Esta situación no se limita a los carburantes, sino que se repite en la factura de la luz, donde los impuestos también engordan notablemente el recibo final. Según Del Val, la postura de España genera un problema en Europa, recordando unas palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien habría señalado que "el problema en realidad son Sánchez y Orbán, España y Hungría".

Finalmente, Del Val ha lamentado la contradicción de la política energética española, que cierra centrales nucleares mientras la UE las considera energía limpia, y ha criticado que a líderes como Pedro Sánchez "no les importa ni la suerte de Europa ni la de sus países respectivos, solo les importa continuar en el poder".