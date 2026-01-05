"Las familias españolas ya destinan 115.000 millones de euros en créditos al consumo para pagar estos gastos; no tienen capacidad de ahorro"

Pilar García de la Granja, en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', ha analizado el preocupante aumento del crédito al consumo en España. Según la experta, a falta de los datos de diciembre, las cifras de noviembre continúan la tendencia al alza registrada en los meses anteriores del año pasado.

En concreto, el crédito a las familias se disparó un 4.16% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, superando los 700.000 millones de euros. El principal motor de esta subida son los préstamos dirigidos al consumo, que se incrementaron un 12.56% hasta casi los 150.000 millones de euros, un nivel de crecimiento que, según García de la Granja, no se veía desde octubre del 2019.

Sin capacidad de ahorro

Para la periodista, la explicación a este fenómeno es clara: "la inflación está disparada, la presión de los impuestos y el encarecimiento de todos los bienes y servicios". Esta situación lleva a las familias españolas a recurrir a créditos para gastos extraordinarios comunes, como "pagar el máster de los hijos o el cambio de lavadora" o los regalos de Navidad.

Esto significa, en palabras de la experta, que "las familias en un porcentaje muy alto, no tienen para afrontar gastos extraordinarios comunes, no tienen capacidad de ahorro". Como apuntó el presentador Jorge Bustos, algunos incluso están "pidiendo créditos para pagarse las navidades".

Un riesgo para los más vulnerables

Pilar García de la Granja ha transmitido la advertencia de los expertos: "mucho cuidadito con los créditos al consumo", ya que normalmente son solicitados por las familias más vulnerables. El hecho de que este grupo sea cada vez mayor en España indica, a su juicio, "un fracaso de las políticas laborales y de inserción social".

El problema de estos créditos, según explicó en los micrófonos de COPE, es que si bien tienen la facilidad de ser inmediatos, también conllevan "altísimos intereses que luego, pues hacen muy complicados los pagos".

Este fenómeno se produce en un contexto donde, como señaló Jorge Bustos, el Índice de Precios al Consumo (IPC) acumula un incremento del 22.1% desde 2020, mientras que los salarios solo han crecido un 16.7% en el mismo periodo. García de la Granja añadió que "han subido los precios, pero sobre todo han subido los impuestos, con lo que es imposible que los salarios en el sector privado lleguen a empatar el coste de la vida".