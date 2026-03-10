"Los clientes que eligieron esta hipoteca se las prometían felices pero si el Euríbor sigue escalando pueden encontrarse con subidas en la cuota"

La escalada de tensión en Oriente Medio amenaza con impactar directamente en el bolsillo de los ciudadanos. El Euríbor, principal índice de referencia para las hipotecas variables, ha reaccionado con fuerza al alza, un escenario que ha llevado al periodista Jorge Bustos a lanzar una advertencia en el programa 'Herrera en COPE'. Durante la sección 'Economía de bolsillo', junto a la experta Pilar García de la Granja, Bustos ha asegurado que los clientes que eligieron una hipoteca de tipo variable "se las prometían felices, pero si el Euríbor sigue escalando pueden encontrarse con subidas en la cuota".

Según ha explicado Pilar García de la Granja, el Euríbor es el tipo de interés al que los bancos de la eurozona se prestan dinero entre sí y su evolución está ligada a las decisiones del Banco Central Europeo (BCE). El conflicto bélico puede provocar una subida de los precios energéticos, lo que a su vez impulsaría de nuevo la inflación. "Si hay inflación, el Banco Central Europeo tiene que subir los tipos de interés y, por lo tanto, sube el precio del dinero", ha detallado la economista.

El fin de un año de alivio

Esta reacción ya se está notando. El Euríbor encadena diez sesiones consecutivas al alza, alcanzando su valor máximo en once meses al situarse en el 2,36 %. Este dato pone fin a la tendencia que, desde marzo de 2024, había permitido a los hogares con hipotecas variables disfrutar de rebajas en sus cuotas. "Los hogares que revisan una vez al año la letra de su préstamo llevan sin ver un incremento desde marzo del 2024", ha recordado García de la Granja, pero ha sentenciado: "esta tendencia, Jorge, se acaba".

El acceso a la vivienda, más difícil

El encarecimiento del crédito tiene un reflejo directo en el mercado de la vivienda. Como ha detallado la directora de 'Mediodía COPE' en el espacio 'Clases de Economía' de 'La Linterna', el precio de un piso de 90 metros cuadrados cuesta ya de media 175.000 euros. "Pero es que costaba hace nada 150.000, ha subido 25.000 en un año", ha explicado, poniendo de manifiesto la rápida escalada de precios.

Si te suben los tipos de interés o se tensa el euríbor, al final se tensa el precio al que te prestan el dinero las entidades financieras" Pilar García de la Granja Experta económica

El impacto, sin embargo, va más allá del sector inmobiliario. La experta económica ha puesto el foco en otras áreas sensibles para la economía de familias y empresas. "Mucho ojo con los créditos inmediatos al consumo, mucho ojo con la financiación de créditos en empresas", ha advertido. La razón es que la subida de tipos de interés encarece todo tipo de financiación, golpeando la capacidad económica y aumentando la vulnerabilidad, especialmente para quienes tienen menos ingresos.

España, con una inflación superior a la media

Jorge Bustos ha recordado que, antes del conflicto en Irán, la economía española ya presentaba una inflación más alta que la media de la Unión Europea. Pilar García de la Granja ha aportado los datos: el índice adelantado de febrero dejó la inflación en España en el 2,3 % frente al 1,9 % de la media comunitaria. Además, ha señalado que desde 2019, la inflación general acumulada en España es del 24,3 % , lo que explica la sensación constante de pérdida de poder adquisitivo: "Con los mismos 20 euros, pues compras mucho menos".

Europa Press Escaparate de una inmobiliaria en Madrid

En este contexto, el sueño de comprar una casa se complica. El experto en vivienda Andrés Escobar ha situado la hipoteca media en España en 172.535 euros. Para una persona con un salario mediano de 1.600 euros, acceder a un crédito de estas características es una misión casi imposible. Según los cálculos de otros expertos, actualmente se necesitan siete años de ahorro para la entrada de un piso, en comparación con los cuatro que necesitaban las generaciones anteriores, evidenciando que la vivienda cuesta hoy un 270 % más.