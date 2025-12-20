"Millón y medio de trabajadores faltan cada día a su empleo con un coste de 16.000 millones para la Seguridad Social"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a poner cifras a uno de los grandes problemas estructurales de la economía española. Durante su intervención en el programa 'La Linterna' de COPE, en el espacio 'Clases de Economía' con el periodista Iván Alonso, Garamendi ha mostrado su preocupación porque más de un millón y medio de personas faltan a trabajar cada día en nuestro país. Esta situación, que se ha disparado, supone un reto mayúsculo para la sostenibilidad del sistema.

Tiene un coste a la seguridad social de 16.000.000.000 de euros, a las empresas otros 16.000.000.000 de euros, posiblemente este año se superarán los 32.000.000.000 de euros" Antonio Garamendi Presidente de la CEOE

La patronal cifra el coste del absentismo laboral en más de 32.000 millones de euros al año. "Falta 1.600.000 personas a trabajar todos los días, tiene un coste a la seguridad social de 16.000.000.000 de euros, a las empresas otros 16.000.000.000 de euros, posiblemente este año se superarán los 32.000.000.000 de euros", ha detallado el presidente de la CEOE. Una situación que, además, ha advertido que "se ve agravada por la escasez de mano de obra en sectores claves de la economía".

El fraude y la advertencia al Gobierno

Este fenómeno tiene múltiples caras y una de ellas es el fraude. Aunque no todas las bajas tienen este origen, una parte significativa corresponde a lo que algunos empresarios como José Elías han calificado como "echarle morro". Esta situación ha provocado que se dispare la contratación de detectives privados para destapar bajas falsas. En este contexto, Garamendi también ha aprovechado para avisar al Ministerio de Trabajo de que acudirá a los tribunales si la ministra Yolanda Díaz decide blindar los complementos salariales en la próxima revisión del salario mínimo.

Europa Press La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

El BCE no mueve ficha y enfría las hipotecas

En el plano europeo, el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés por cuarta vez consecutiva, fijando el precio del dinero en el 2%. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, ha señalado que "las perspectivas de inflación siguen siendo más inciertas de lo habitual". Esta decisión aleja la expectativa de un abaratamiento del crédito a corto plazo, ya que la mayoría de analistas esperan que los tipos se mantengan en estos niveles durante casi todo el 2026.

El Banco Europeo en este momento está cómodo en la situación actual" Iván Alonso Periodista económico

La consecuencia directa es que el euríbor a doce meses, índice de referencia para las hipotecas variables, cerrará diciembre en el 2,26%, encareciendo las revisiones semestrales unos 130 euros de media al año. No obstante, las revisiones anuales seguirán abaratándose. El catedrático de la Universidad de Valencia, Santiago Carbó, prevé que el euríbor "podría bajar y quedarse sobre el 1,90 a finales del 2026". Mientras, los analistas coinciden en que "el Banco Europeo en este momento está cómodo en la situación actual, y si no hay grandes cambios en inflación o en crecimiento del producto interno bruto, probablemente no toque los tipos".

Las hipotecas para vivienda suben en La Rioja un 53,3% en febrero

Turismo al alza y un campo en pie de guerra

La actualidad económica ha dejado otras noticias relevantes. Por un lado, el turismo sigue mostrando su fortaleza. España ha recibido 104 millones de pasajeros internacionales hasta noviembre, casi un 6% más. Solo en el último mes, llegaron más de 7 millones, con Canarias como principal destino y británicos, alemanes e italianos como principales mercados emisores. Por otro lado, miles de agricultores europeos se han manifestado en Bruselas contra las políticas de la PAC y el acuerdo con Mercosur, cuya firma se ha pospuesto a enero tras la presión de Francia e Italia. Los agricultores denuncian la "competencia desleal" que supondría la llegada de productos de América del Sur sin apenas aranceles.