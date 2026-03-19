'Guerra' por la Copa de África en El Partidazo de COPE: El guerrero de 200 kilos que custodia el trofeo 'vs' la seriedad con la que Marruecos se toma el veredicto de la CAF

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha desatado una crisis sin precedentes al retirarle a Senegal el título de campeón de la Copa de África para otorgárselo a su rival en la final, Marruecos. La decisión se fundamenta en que el equipo senegalés se retiró del campo durante el partido decisivo, una acción que viola el reglamento de la competición. Sin embargo, Senegal, que ganó el encuentro tras volver al césped y tiene el trofeo en su poder, ha respondido con indignación y una negativa rotunda a entregarlo.

El enfado en el país es mayúsculo, tal y como se ha puesto de manifiesto en el programa 'El Partidazo de COPE'. "Estamos demasiado cabreados y muy indignados. Nos hemos levantado esta mañana todos con una cara de descontentos", ha asegurado el intérprete Kadim Bamba desde Dakar, reflejando el sentir de toda una nación que considera la decisión una injusticia.

Un 'guardaespaldas' de 200 kilos para el trofeo

La resistencia senegalesa ha llegado hasta el punto del desafío. Con la copa físicamente en Dakar, en las redes sociales del país se ha difundido la imagen del luchador más fuerte de Senegal, un hombre conocido como Frank que pesa más de 200 kilos, custodiando el trofeo. "El que quiere la copa, pues tiene que pasar por Frank", ha explicado Bamba sobre el mensaje que se envía a Marruecos.

El que quiere la copa tiene que pasar por Frank"

Marruecos se aferra al reglamento

Desde Marruecos, la perspectiva es radicalmente opuesta y se reviste de seriedad y legalidad. "No es una cosa de bromas. El derecho se ha aplicado", ha afirmado con contundencia Amin Biruck, periodista de Radio Mars, en el mismo espacio radiofónico. La Federación Marroquí ha emitido un comunicado en el que acata la decisión y defiende que su postura se limita a la correcta aplicación de las normas.

Según la versión marroquí, no se trata de lo que ocurrió en el césped, sino de cumplir los estatutos. "Marruecos está únicamente hablando de aplicar los textos de la competición", ha insistido Biruck, en referencia a los artículos 82 y 84 del reglamento que sancionan el abandono del terreno de juego.

Marruecos está únicamente hablando de aplicar los textos de la competición"

La batalla legal llegará al TAS

El conflicto está lejos de terminar. Senegal ya ha anunciado que no acepta la resolución y que la recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Bamba ha defendido que el abandono temporal del campo se produjo por un "lío" arbitral tras anularles un "gol legal". "Hemos ganado el partido, nos han dado la copa, lo hemos celebrado y a los dos meses después nos dicen que ya no somos campeones. Hombre, venga ya, ¿qué es esto?", ha sentenciado con indignación.

Así, se abre un capítulo insólito en la historia del fútbol africano, con dos campeones: uno oficial, Marruecos, y otro de facto, Senegal, que guarda el trofeo a la espera de una resolución final del TAS que ponga fin a esta guerra por la copa.