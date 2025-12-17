"Si tienes un salario bruto de 2.300 euros al mes, en realidad tu coste son 5.411 y, a partir de ahí, empieza a sumar seguros, luz, materia prima..."

La directora de Mediodía COPE y experta económica, Pilar García de la Granja, ha analizado el complejo panorama económico actual en la sección 'Clase de economía' del programa 'La Linterna' con Ángel Expósito. La especialista ha puesto el foco en los elevados costes laborales que afrontan las empresas en España, una situación que, según sus palabras, hace "casi imposible competir". "Somos un país que tiene un impuesto al empleo extraordinariamente alto, entre el 38 y el 40 por 100", ha afirmado García de la Granja.

Bruselas recula con el coche de combustión

Uno de los grandes temas de la noche ha sido el cambio de rumbo de la Comisión Europea respecto al futuro de la movilidad. Bruselas ha confirmado que, a partir de 2035, se podrán seguir vendiendo coches de combustión en Europa, eliminando la prohibición total que se había planteado. Esta decisión responde a la necesidad de apostar por la competitividad de la industria del automóvil europea, que sufre la presión de los coches eléctricos de China, más baratos y con periodos de producción más cortos. Como ha informado Olga Rodríguez desde Bruselas, se permitirá la venta si los fabricantes lo compensan con más biocombustibles o si utilizan acero producido en Europa.

Para Pilar García de la Granja, este es "el primer paso atrás que se va a dar en esta historia". Según la experta, "la Unión Europea ha ido demasiado rápido, demasiado lejos en la transición energética en materia de movilidad, y ya estamos viendo sus efectos". Ha recordado que en los últimos tres años se han despedido a cientos de miles de personas en un sector clave donde Europa era líder. Además, ha destacado el impacto en España, donde "hay 5 provincias cuya principal empresa es de automoción o auxiliar del automóvil".

El 'impuesto al empleo' que no deja de crecer

Los costes laborales en España continúan su escalada y han alcanzado máximos históricos. Según los últimos datos del INE, las empresas ya pagan de media por trabajador más de 3.111 euros al mes, una cifra en la que se nota el gran peso de las cotizaciones sociales. Esta subida de costes se produce en un contexto en que los salarios han subido un 2,8% de media, apenas una décima por encima de la inflación, lo que pone de manifiesto la creciente carga para los empleadores.

El MEI y el futuro de las pensiones

A esta situación se suma un nuevo factor que afectará a todas las nóminas a partir del año que viene: el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Como ha explicado Victoria Ballestero, se trata de un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social que va a parar directamente a la caja común de las pensiones y que aumentará el próximo año. Este mecanismo implica que las empresas pagarán más y los trabajadores cobrarán un poco menos.

José Ignacio Conde Ruiz, economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ha aclarado que este dinero no se guarda en ninguna "hucha". Según el experto, "esto directamente es que el sistema no es capaz, con las cotizaciones actuales, de cubrir las pensiones actuales". Ha añadido que, como la última reforma aumentó la generosidad de las pensiones, se necesitan más ingresos para poder financiarlas.

En la práctica, el MEI se traduce en costes laborales más altos para las empresas y en una ligera reducción de la nómina para los trabajadores. Por ejemplo, para un salario de 30.000 euros brutos al año, la aportación al MEI en 2026 supondrá 270 euros, de los cuales 225 los pagará la empresa y 45 euros el trabajador. En definitiva, como ha concluido Pilar García de la Granja, si se decide indexar las pensiones a la inflación sin más reformas, "ese dinero tiene que salir de algún sitio. ¿Y de dónde tiene que salir? De los que están trabajando actualmente".