Mario Yáñez, experto tecnológico: "Hay mucha gente preguntando a ChatGPT qué regalar a su familia esta Navidad y tengo dudas de que sea bueno, puede que la IA no sea objetiva de forma voluntaria"

La Navidad se ha consolidado como una de las épocas de mayor volumen de compras online, pero este auge viene acompañado de un incremento en los riesgos de estafa. Durante el programa 'La Linterna' de COPE, el experto en tecnología Mario Yáñez ha desgranado junto a Ángel Expósito y Pilar García de la Granja las claves para evitar los fraudes digitales. Yáñez señala que en estas fechas "compramos más, tenemos menos tiempo para hacerlo, estamos más distraídos y solemos actuar con cierta prisa, y esto hace que bajemos la guardia".

Las estafas de siempre, más sofisticadas

Los delincuentes aprovechan los millones de transacciones diarias para colar sus engaños. Según Yáñez, los métodos clásicos siguen siendo muy efectivos. El 'phishing' a través de correo electrónico, el 'smishing' mediante SMS y el 'vishing' con llamadas telefónicas continúan a la orden del día. Estos mensajes suplantan a tiendas o empresas de transporte con excusas como "que tu pedido está retenido y no se ha podido entregar, o que falta pagar una cuota". La urgencia que imprimen lleva a las víctimas a webs falsas donde les roban sus datos.

Otra amenaza recurrente son las tiendas online falsas, que imitan a la perfección a comercios legítimos. Además, Yáñez advierte que en los últimos años "hemos visto también un fuerte auge de este tipo de fraudes o de intentos de fraude dentro de las redes sociales, con anuncios muy atractivos, precios imposibles, pero que parece que nos está vendiendo una marca conocida ahí dentro".

Alamy Stock Photo La página de inicio del sitio web oficial de Zara

La inteligencia artificial como arma de doble filo

La inteligencia artificial (IA) ha "cambiado las reglas del juego" en el mundo del ciberdelito. El experto explica que los correos fraudulentos ya no tienen faltas de ortografía, sino que son "mensajes muy bien escritos, personalizados, incluso adaptados a tu historial de compras". También han surgido chatbots falsos que simulan ser de atención al cliente y, de forma más preocupante, los 'deepfakes' aplicados al comercio, es decir, "voces o vídeos generados por inteligencia artificial que imitan a personas reales o a marcas conocidas".

Voces o vídeos generados por inteligencia artificial que imitan a personas reales o a marcas conocidas" Mario Yáñez Experto tecnológico de La Linterna

Pero la IA también se ha convertido en una herramienta para el consumidor. Se usa en sistemas de recomendación para encontrar el regalo ideal y en la detección de fraudes. Sin embargo, su uso recreativo entraña nuevos dilemas. "Hay mucha gente preguntando a ChatGPT qué regalar a su familia esta Navidad y tengo dudas de que sea bueno", ha confesado Yáñez.

mundissima / Alamy Stock Photo ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial creado por OpenAI, en la pantalla de un móvil.

El principal riesgo de delegar estas decisiones en una IA es la privacidad y los posibles sesgos. Para personalizar sus recomendaciones, la IA "necesita muchos datos", lo que plantea dudas sobre cómo se recopilan, si se comparten con terceros o si se usan para entrenar los algoritmos. Además, alerta Yáñez, "los algoritmos pueden tener sesgos, mostrando siempre las mismas marcas o precios, que no necesariamente tienen que ser los mejores y los más justos", por lo que las diferencias de gasto pueden ser importantes.

Puede que la IA no sea objetiva de forma voluntaria" Mario Yáñez Experto tecnológico de La Linterna

Claves para comprar y pagar sin riesgos

Al pagar online, el mayor peligro es la exposición de los datos financieros. Yáñez recomienda usar tarjetas de crédito antes que las de débito, ya que "ofrecen mayor protección frente al fraude porque no nos hacen el cargo inmediatamente". Con una de débito, "el dinero sale directamente de tu cuenta y recuperarlo puede ser más complicado".

Una opción muy segura, según el experto, son las billeteras digitales como PayPal, Apple Pay o Google Pay. Estos servicios utilizan una técnica llamada 'tokenización', donde "el comercio nunca ve tu número real de la tarjeta". Combinar una tarjeta virtual con un wallet en el móvil "es muchísimo más seguro tanto para compras online también como para para utilizarlo con datáfonos en un comercio físico".

Más allá del dinero, está en juego la identidad personal. Los datos facilitados en una compra pueden usarse para suplantación de identidad o campañas de spam. El riesgo más grave es el robo de la línea telefónica mediante 'sim swapping'. Si los delincuentes lo consiguen, "esos mensajes que recibimos con una clave de un solo uso, un código de activación, les va a llegar a ellos", dejando al usuario "totalmente vendido".

Para evitar disgustos, Mario Yáñez resume sus consejos en cinco puntos clave: verificar siempre la URL de la página web y su certificado de seguridad, usar medios de pago protegidos, activar la autenticación multifactor, desconfiar de ofertas demasiado buenas y no hacer caso a los mensajes de urgencia o amenaza. "Un poco de planificación y unos minutos de verificar las cosas nos van a venir muy bien", ha concluido.