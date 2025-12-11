Sole: "En Navidad somos buenos comedores y bebedores, gastamos unos 600 o 700 euros entre comidas, salir con amigos, regalos..."

La clase media española se estrecha y esa brecha social también se evidencia en Navidad. Como se ha analizado en el programa 'Herrera en COPE' con Victoria Ballesteros, hasta 800 euros separan a los que gastan más de los que tienen que apretarse el cinturón. A pesar de todo, los expertos avisan de que estas pueden ser unas de las navidades más caras de la historia.

Un gasto medio superior a los 700 euros

Las previsiones son optimistas y, según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), hablan de un desembolso de más de 700 euros por persona. Sin embargo, hay quien, como Sole, cree que se quedará por debajo de esa cifra. "En Navidad somos buenos comedores y buenos bebedores", ha afirmado en los micrófonos de COPE, por lo que supone que su gasto rondará "unos 600 o 700 euros" entre regalos, comidas y salidas con amigos, una cifra considerable a la hora de afrontar cómo pagar las compras navideñas.

EFE Una mujer trabaja en una panadería en Madrid

Vacaciones exóticas frente a la Navidad en casa

La clave de esta diferencia en el desembolso está en cómo se viven estas fechas. Así lo ha explicado Miguel Ángel López, profesor de una escuela de negocios, quien distingue dos perfiles claros. "Hay gente que, a lo mejor, pasa las vacaciones en lugares exóticos, donde el gasto es muy superior", ha señalado. "Por otra parte, nos encontramos que hay gente que pasa las navidades de forma tradicional en casa con su familia". Es en este último caso donde el gasto familiar puede ser más contenido.

Sean cuales sean las circunstancias, los regalos, las cenas y los viajes se llevan casi todo el presupuesto destinado para estas fiestas, marcando un periodo de alto consumo en el calendario anual.