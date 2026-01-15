"Si las leyes aprobadas provocan la huida de los pisos de alquiler y a la falta de vivienda se le une lo cara que está, pues, tenemos ese control perfecto"

El choque entre PSOE y Sumar en el Consejo de Ministros por las medidas sobre el alquiler sigue intensificándose. Durante el programa 'La Linterna' de COPE, el periodista económico Iván Alonso ha analizado esta división, donde la vicepresidenta Yolanda Díaz ha acusado a la parte socialista de descuidar la coalición y ha criticado duramente su propuesta de bonificación fiscal a los caseros. Díaz afirma que "regalar dinero público a los caseros no hace bajar el precio de la vivienda" y la califica como "una política completamente fallida" y "un estrepitoso error". Este enfrentamiento se produce en un contexto donde el coste de la vivienda ha subido más del 30 % en cinco años.

El origen de la falta de vivienda

El debate entre los socios de Gobierno refleja dos visiones opuestas: el PSOE prefiere incentivos fiscales, mientras que Sumar aboga por intervenir directamente el mercado del alquiler. Sin embargo, los expertos apuntan a problemas más profundos que explican el incremento del precio de la compra de vivienda. Entre los motivos destacan la falta de suelo disponible, la escasa mano de obra, la inseguridad jurídica para las empresas y los altos impuestos asociados al proceso de construcción.

AYUNTAMIENTO DE GETAFE Las 23 viviendas públicas de alquiler en el Paseo de la Estación de Getafe

La gran pregunta, según se ha planteado en los micrófonos de COPE, es por qué no se liberaliza el suelo para construir vivienda asequible. Sergio Nasarre, catedrático experto en vivienda, aseguraba en 'Mediodía COPE' que la situación actual responde a una decisión política deliberada. "Fue una decisión política, que había que parar de construir y, sobre todo, había que dificultar que la gente más humilde no pudiese seguir pidiendo hipotecas y pudiese comprarse un piso", ha explicado el catedrático. Según Nasarre, toda la política pública se ha orientado desde entonces a fomentar el alquiler.

Esta política de fomento del alquiler, combinada con leyes que, según los analistas, provocan la huida de los pisos del mercado, genera una tormenta perfecta. Como se ha analizado en 'La Linterna' con el economista Iván Alonso, "si las leyes aprobadas provocan la huida de los pisos de alquiler, pues, si a la falta de vivienda se le une lo cara que está, pues, tenemos ese control perfecto". El resultado es un menor acceso a la vivienda para los ciudadanos.

Asfixia legislativa para el tejido productivo

La sobrerregulación en España sigue pasando factura al tejido productivo. Según datos de WorlEx, en 2025 se aprobaron o modificaron 1.400 normas, casi un 200 % más que en el año previo a la pandemia, lo que supone una media de casi cuatro nuevas normas cada día. Esta verdadera hiperactividad legislativa obliga a los comercios a enfrentarse a un entorno normativo asfixiante, con la Comisión Europea y las comunidades autónomas a la cabeza de la producción normativa.

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 104 viviendas públicas, en régimen de alquiler, situadas en el centro de Málaga

Este marco regulatorio tiene consecuencias directas sobre los pequeños negocios. Es el caso de Slugis, de 55 años, que regenta la carnicería que le dejó su padre. La presión fiscal y el exceso de burocracia le han obligado a reducir personal y horas de apertura. "Después de la pandemia me di cuenta que había que reducir gastos. Por lo tanto, había bajado mucho la facturación, despedí a 1 de los 2 empleados", ha relatado. El coste no es solo el salario: "no es solo lo que pagues de sueldo, es que de seguros sociales es un 40 por 100".

La sensación de ahogo es continua para autónomos como Slugis, que denuncian la carga impositiva en cada aspecto de su vida. "No se basa solo en lo que tú pagues de IRPF o los impuestos que tengas o la seguridad social, es que yo como de mi tienda, pero si yo salgo, echo gasolina y pago impuestos, compro bote de tabaco y pago impuestos, me tomo café y pago impuestos", ha lamentado. Su conclusión es clara: "Dejes continuamente soltando impuestos, impuestos, impuestos".

Otras claves económicas de la jornada

En paralelo, el Registro de la Propiedad ha fulminado 84.000 pisos turísticos que se anunciaban en plataformas como Airbnb o Booking sin tener la licencia correspondiente. Desde julio, el Gobierno exige un código para poder publicitar alquileres de corta estancia. Los registradores han recibido más de 400.000 solicitudes, pero los inmuebles sin el permiso definitivo o con código revocado deben ser eliminados de los portales.

Carteles contra los pisos turísticos

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la intención del Ejecutivo de poner 17.000 fincas del Estado a disposición de jóvenes agricultores para fomentar el relevo generacional. La medida se canalizará a través de una plataforma de nueva creación llamada 'Tierra Joven', que pondrá en contacto a compradores y vendedores y ofrecerá información sobre financiación y fiscalidad.

Mientras tanto, un informe del Foro Económico Mundial de Davos advierte de una creciente amenaza para el bienestar en España. El documento sitúa por primera vez la insuficiencia de recursos públicos para el sistema de pensiones y la sanidad pública entre los cinco principales riesgos para el país, junto a la polarización, la escasez de profesionales y el endeudamiento.

En el ámbito internacional, China ha confirmado su posición como primera potencia comercial del mundo al superar su superávit comercial el billón de euros por primera vez en la historia. Este incremento del 20% frente al año pasado se ha logrado a pesar de la guerra comercial con Estados Unidos, compensando las menores ventas en ese mercado con un aumento de las exportaciones a Latinoamérica, el sudeste asiático y, especialmente, África.