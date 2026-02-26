Charo Arredondo, ganadera: "Al consumidor no le bajan el precio de la leche y a nosotros nos pagan menos, no podemos ni pagar las hipotecas que tenemos"

La industria láctea ha vuelto a poner en jaque al sector primario español al anunciar una posible bajada en el precio de la leche en los próximos meses. Esta noticia, calificada de "amenaza injustificada", ha encendido las alarmas en un sector ganadero que ya se encuentra en mínimos históricos. La ganadera cántabra y responsable del sector lácteo de COAG, Charo Arredondo, ha analizado la situación en el programa 'La Linterna' de COPE, dentro de la sección de economía con Pilar García de la Granja, donde ha expuesto la crítica realidad de los productores.

Arredondo ha explicado que esta amenaza llega en un momento especialmente delicado. "Hemos estado dos o tres años con unos precios superbajos", ha lamentado, un periodo en el que los ganaderos no han podido "hacer inversiones ni pagar las hipotecas que teníamos". Justo ahora, cuando los precios habían experimentado una ligera mejoría que permitía afrontar la renovación de maquinaria o arreglos en las estabulaciones, la industria plantea un recorte que volvería a ahogar a las explotaciones.

La mitad de explotaciones en diez años

El anuncio es aún más "increíble", según la ganadera, si se tiene en cuenta la drástica reducción del número de productores. En los últimos diez años, han desaparecido casi la mitad de las explotaciones lácteas en España, quedando apenas "7.400 en todo el país". Por ello, Arredondo no considera lógico que la industria presione a la baja los precios cuando el sector necesita urgentemente recuperar el pulso y atraer a nuevos profesionales para garantizar su supervivencia.

La responsable de COAG ha destacado la gran contradicción del mercado: el precio no se ha reducido para los consumidores y no se espera que lo haga. "Al consumidor no le han bajado el precio, ni se lo van a bajar, entonces no vemos lógico que la industria nos pague menos", ha afirmado. Con esta medida, ha advertido, "ni vamos a poder afrontar los gastos que tenemos ni vamos a poder ver a jóvenes que se incorporen con nosotros en el campo", una situación que pone de manifiesto una falta de respeto por el trabajo del ganadero.



Un trabajo esclavo y sin relevo generacional

Arredondo ha subrayado que en el vacuno de leche ya no es posible ajustar más los márgenes. Ha descrito un trabajo "muy duro", de 365 días al año, con jornadas que pueden alcanzar las 14 o 16 horas. Además de ganaderos, son agricultores que cuidan del campo para alimentar a sus animales. Esta dedicación total dificulta enormemente la conciliación y convierte al sector en poco atractivo, a pesar de que algunos jóvenes ganaderos intentan abrirse paso y revolucionar las redes sociales para visibilizar su labor.

El relevo generacional es uno de los mayores desafíos. Según Arredondo, muchos jóvenes con vocación, normalmente hijos de ganaderos, no se quedan porque han visto a sus padres vivir "una vida muy esclava". "La gente ya no quiere ser esclavos como hemos sido la generación anterior", ha sentenciado. La solución, en su opinión, pasa por una "buena remuneración" que permita cubrir los costes de producción y "que quede algo para vivir", evitando así los "números rojos mes tras mes".



El consumo se mantiene pero la producción llega a su límite

A pesar de la desaparición de miles de granjas, el consumo de leche en los hogares españoles no ha bajado, e incluso ha subido ligeramente. Los ganaderos que resisten producen algo más, pero Arredondo advierte que están "llegando a los límites". La producción nacional no alcanza para cubrir la demanda interna, por lo que resulta difícil entender por qué no se valora el producto local, una situación que también se da en otros sectores como el de la carne, donde el principal mercado para algunos productores españoles está fuera de nuestras fronteras.

Finalmente, Charo Arredondo ha hecho un llamamiento a los consumidores para que exijan leche de origen español, recordando que es un alimento prioritario presente en el "98% de los hogares". Ha insistido en que, además de producir un alimento esencial, los ganaderos cumplen una función clave en la conservación de los pueblos y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, un trabajo que merece ser protegido y valorado.