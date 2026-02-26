Las nubes se aproximan y estas zonas sufrirán un cambio de tiempo por una dana el jueves 26: intensas lluvias a lo largo de la jornada y nieblas

Este jueves 26 de febrero, España presenta dos caras meteorológicas muy distintas. Así lo ha desgranado Jorge Bustos en el programa 'Herrera en COPE', donde ha avanzado una jornada de sol y cielo despejado en la mayor parte del país, con la excepción notable de las islas Canarias, que se enfrentan a un panorama mucho más inestable.

Una DANA que se desplazará hacia el archipiélago será la causante del tiempo adverso. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan intervalos nubosos con precipitaciones de débiles a moderadas, que pueden ser localmente fuertes y con tormenta en Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. Además, el viento soplará con fuerza y se prevé la presencia de calima, lo que ha llevado a la Aemet a activar el aviso amarillo por fuertes rachas y fenómenos costeros.

De hecho, esa calima será en altura en las islas más orientales. Las temperaturas mínimas apenas sufrirán cambios o en descenso ligero. Las temperaturas máximas, por otro lado, tendrán un descenso moderado, que podrá ser localmente notable en cumbres de Tenerife y Gran Canaria.

Habrá viento moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura, cumbres y vertientes este y oeste del resto de islas, con rachas muy fuertes sin descartar alcanzar localmente los 90 km/h en zonas altas.

Estabilidad, temperaturas altas y nieblas en la Península

En la Península y Baleares el tiempo será estable, con poca nubosidad en general. No obstante, la Aemet prevé abundante nubosidad baja en el extremo occidental, zonas del tercio este y litorales mediterráneos, sin descartar alguna llovizna débil en el oeste de Alborán. Como apuntaba Bustos, hay que prestar atención a las nieblas matinales en puntos como Lugo y Mallorca, que según la Aemet serán más densas y persistentes en Baleares y también aparecerán en el oeste de la vertiente atlántica, el valle del Ebro y el este de La Mancha.

EFE Mapa de isobaras elaborado por la Aemet el 25/02/2026 previsto para el 26/02/2026

Las temperaturas máximas marcarán valores altos para la época del año en amplias zonas del interior peninsular. Sin embargo, se espera un ligero descenso térmico en los litorales del Cantábrico y en Canarias, donde podría ser notable en el interior de las islas de mayor relieve. Además, la Aemet informa de que un frente se acercará al noroeste peninsular a última hora del día.

Por último, en comunicades como Galicia se prevé un cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, y nubes bajas matinales en el interior. Temperaturas apenas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior, localmente notable en el sureste. Vientos flojos variables aumentando en el litoral de A Coruña de flojo a moderado.

Mientras, en Asturias sufrirán brumas y nieblas en el mar y la costa. Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y con algún intervalos de nubes bajas en el litoral. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso excepto en el litoral oriental, donde quedará sin cambios o en descenso ligero. Viento flojo variable.