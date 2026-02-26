Javier Barrantes, agricultor: "Los márgenes están muy apretados, la rentabilidad está bajando de año en año porque los costes de producción y salario han subido mucho"

Dentro de la programación especial '¿Cómo trabajamos en España?' con la que la Cadena COPE analiza la situación del mercado laboral, Pilar Cisneros se ha desplazado al corazón de Extremadura. En Miajadas (Cáceres), conocida como la capital europea del tomate, ha conversado en 'Herrera en COPE' con Javier Barrantes, un agricultor de la comarca de Alonso de Ojeda, para conocer la realidad de un sector que, solo en esta zona, genera 180 millones de euros al año y representa el 90 % de la producción de tomate para uso industrial de toda España.

Un sector en riesgo

La principal amenaza para esta potente industria es la falta de relevo generacional. Javier Barrantes, que dirige su explotación junto a sus hermanos, lo confirma con datos. La cooperativa a la que pertenece, en Alonso de Ojeda, ha pasado de tener 40 socios a solo 15 en la última década. Este problema, asegura, se extiende por toda la región y lo vive en su propia familia.

El relevo generacional es un problema en todas las comarcas tomateras" Javier Barrantes Agricultor

A sus 51 años y con toda una vida dedicada al campo, como antes lo hicieron su padre y su abuelo, Barrantes asume que no tendrá sucesor directo. "El relevo generacional es un problema en todas las comarcas tomateras", lamenta. Su propio hijo ha optado por estudiar una formación profesional que "no tiene nada que ver con la explotación familiar", una decisión que él respeta.

Maquinaria con la que Javier Barrantes, agricultor, trabaja en su día a día

La dureza y la rentabilidad, claves del abandono

Para el agricultor, hay dos motivos principales que explican por qué los jóvenes dan la espalda al campo. El primero es la exigencia del trabajo. "El campo es muy esclavo, no puedes decir, 'llega un fin de semana y me voy'", explica. Una vez que comienza la temporada, la plantación requiere una dedicación de "24 horas al día" para vigilar riegos, plagas y temperaturas.

El segundo factor es la caída de la rentabilidad. Barrantes detalla cómo, en solo dos años, el precio que reciben ha bajado de 150 euros por tonelada a 107, mientras que "los costes de producción, los insumos, gasoil, salario, plantación, herbicida, fungicida, recolección y todo ha subido mucho". La conclusión es clara: "Los márgenes están muy apretados", sentencia.

Pilar Cisneros junto al agricultor Javier Barrantes en 'Herrera en COPE'

El futuro de la explotación

Pese a las dificultades, la explotación de Barrantes y sus hermanos gestiona unas 55 hectáreas de tomate que producen cerca de 5,5 millones de kilos al año y emplean a una media de "seis o siete personas" de forma estable. Para mitigar los riesgos, ha tenido que reconvertir parte de sus tierras a "cultivos permanentes, como el olivar y el almendro", que son "menos exigentes en personal".

Con la jubilación en un horizonte de 15 años, el agricultor admite que ya se piensa dos veces el expandir el negocio. "Ahora ya te lo piensas", reconoce. Sin embargo, una luz de esperanza aparece en la familia: "Tengo un sobrino que le gusta mucho el campo y no le gustaban los libros, y es el que creemos que va a seguir con esto para adelante", afirma con orgullo.

Material con el que trabaja Javier Barrantes, agricultor

Javier Barrantes finaliza con una invitación para atraer talento a la España rural, asegurando que el campo sigue ofreciendo futuro. "Animar a la gente de ciudad a que le guste y crean el campo, aquí hay oportunidades para todo el que quiera venir a trabajar y hacer las cosas bien", concluye. Su testimonio pone rostro a uno de los grandes retos estructurales del mercado laboral español.