COPE
Podcasts
Herrera en COPE
Herrera en COPE_Carlos Herrera_imagen principal
Herrera en COPE

El turismo en España no deja de batir récords y CaixaBank está a su lado

Caixabank. Tú y yo. Nosotros

El turismo en España no deja de batir récords y CaixaBank está a su lado
00:00
Descargar

El turismo en España no deja de batir récords y CaixaBank está a su lado

Redacción Herrera en COPE

Publicado el

1 min lectura1:26 min escucha

Descargar

¡El turismo en España no deja de batir récords y CaixaBank está a su lado! 

España cerró 2025 con cifras históricas: cerca de 97 millones de turistas internacionales. Ante este escenario, desde CaixaBank Hotels & Tourism reafirman su compromiso con el sector hotelero y de alojamientos:

 4.300 millones de euros en financiación (un 8,5% más que el año anterior).

4.400 operaciones destinadas a reformas, modernización, sostenibilidad e innovación.

Su objetivo es claro: dotar a los hosteleros y empresas turísticas de los recursos necesarios para seguir siendo líderes mundiales. 

Caixabank. Tú y yo. Nosotros.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 25 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking