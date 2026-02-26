¡El turismo en España no deja de batir récords y CaixaBank está a su lado!

España cerró 2025 con cifras históricas: cerca de 97 millones de turistas internacionales. Ante este escenario, desde CaixaBank Hotels & Tourism reafirman su compromiso con el sector hotelero y de alojamientos:

4.300 millones de euros en financiación (un 8,5% más que el año anterior).

4.400 operaciones destinadas a reformas, modernización, sostenibilidad e innovación.

Su objetivo es claro: dotar a los hosteleros y empresas turísticas de los recursos necesarios para seguir siendo líderes mundiales.

