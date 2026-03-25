El balance de María Jesús Montero como ministra de Hacienda: "Tiene el récord de subida de impuestos y el de recaudación en los últimos cuatro años"

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha despedido este martes de su cargo en el Gobierno para ser la candidata socialista en Andalucía. Su salida, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por la experta económica Pilar García de la Granja, llega marcada por una gestión controvertida y la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, ya que el Gobierno funciona con las cuentas prorrogadas de 2023.

A pesar de sus reiteradas promesas en los últimos meses, donde aseguró que se iban a presentar, la ministra ha dejado finalmente la tarea en manos de su sucesor. Tras afirmar incansablemente que "el presidente del gobierno siempre ha sido muy claro, los presupuestos generales del estado se van a presentar", su despedida ha estado acompañada de un cambio de discurso: "Cuando digo inminente, es inminente, eso significa que será la persona que me sustituya quien presentará los presupuestos generales del estado, que están justo, preparados para poder empezarlo, ¿no? Yo he terminado mi tarea en el gobierno de España".

Un legado fiscal de récords

El balance de su gestión, según se ha destacado en el espacio radiofónico, acumula varios récords negativos para la democracia. Montero ostenta el "récord de no presentación de presupuestos" en una legislatura, el de mayor "incremento de impuestos" y un "récord histórico de recaudación" en los últimos cuatro años. Su gestión ha sido fuertemente criticada por la oposición, que ha llegado a pedir la deflactación del IRPF para aliviar la carga fiscal de los ciudadanos. De hecho, el perfil de la ministra y su sueldo han sido objeto de análisis, destacando que María Jesús Montero cobra más que el propio presidente del Gobierno.

EFE La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La sombra de la corrupción

La trayectoria de María Jesús Montero no está exenta de polémicas relacionadas con la corrupción. Se le recuerda su etapa en la Junta de Andalucía durante el caso de los ERE que implicó a Griñán. Ya en Madrid, su mandato se ha visto salpicado por la imputación por corrupción del presidente de la SEPI y el cese de su número tres en Hacienda, acusado presuntamente de "cobrar mordidas por no hacer inspecciones de hacienda".

Yo he terminado mi tarea en el gobierno de España"

Además, se ha criticado su estilo de comunicación, calificado como un "yo mayestático" y similar al del presidente. Esta percepción ha llevado a establecer un paralelismo en el que María Jesús Montero es a Pedro Sánchez lo que Juanma Moreno es a Núñez Feijóo, consolidando una imagen de fuerte alineación con el líder del Ejecutivo.

EFE La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Será la persona que me sustituya quien presentará los presupuestos generales del estado"

Finalmente, su regreso a Andalucía ha generado controversia por sus propias declaraciones, en las que hablaba de sí misma en tercera persona y sugería que los andaluces debían agradecer que "alguien tan importante como ella lo deje todo" por volver a su tierra. Esta actitud se enmarca en un contexto complejo, donde algunos análisis apuntan a que Montero llega a las elecciones andaluzas siendo víctima de sus propios actos y de un sistema de financiación que diseñó a medida de los independentistas.