"El máximo de riqueza de los españoles se alcanzó en 2006 y fue gracias a las políticas que se llevaron a cabo entre el 2000 y el 2004"

En la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', la periodista Pilar García de la Granja ha analizado junto a Jorge Bustos los recientes datos de crecimiento de la economía española. A pesar de que las cifras macroeconómicas son positivas, la experta ha explicado por qué esta mejora no se percibe en la economía familiar de los ciudadanos.

Escúchalo en Podcast España crece, pero de manera extensiva | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que la economía española creció un 2,8% el año pasado, casi el doble que la media de la Unión Europea. Sin embargo, García de la Granja ha matizado este dato, explicando que si se descuenta el aumento de la población del 0,9%, el crecimiento real del PIB se situaría en un 1,9%, una cifra más similar a la de los socios comunitarios.

Este crecimiento, impulsado principalmente por el turismo, el mayor consumo interno y el gasto público, no se traslada de igual manera a los hogares. La razón es que el modelo actual se basa en ser más habitantes, pero no en una mejora de la riqueza individual.

Una brecha de 16 años con Europa

La periodista ha recordado que España lleva 16 años por debajo de la media europea en PIB per cápita. Según ha detallado, la renta por habitante ajustada por paridad de poder adquisitivo es un 8% inferior al promedio de la UE, una brecha que se amplía al 18% si no se ajustan los precios. Por ello, aunque los grandes números indiquen una buena marcha, la realidad es diferente para el ciudadano: "por mucho que te digan que el país va como un cohete, tú sientes que cada vez tienes menos capacidad adquisitiva, menos capacidad de ahorro, y tienes razón".

Por mucho que te digan que el país va como un cohete, tú sientes que cada vez tienes menos capacidad adquisitiva" Pilar García de la Granja Experta económica

Crecer frente a prosperar

En el pasado, la situación fue distinta. Pilar García de la Granja ha señalado que el máximo de prosperidad se alcanzó en el año 2006, cuando España superaba la media europea en cinco puntos "gracias a las políticas llevadas a cabo entre el año 2000 y 2004". El problema actual, según la experta, es un "crecimiento extensivo", que se basa en más población y más empleo, pero "sin mejoras en la productividad".

EFE El ministro de Economía, Carlos Cuerpo

Esta es la diferencia clave que explica por qué España es la cuarta economía de la Unión Europea por tamaño, pero cae hasta el puesto decimoquinto en renta per cápita. Para ilustrarlo, García de la Granja ha concluido con una cita del doctor en Economía Santiago Calvo: "crecer es en masa, prosperar es algo individual".