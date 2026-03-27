Roberto Landero, director de una banda de la Semana Santa malagueña, emocionado por la sorpresa que le preparan tras ser operado del corazón: "Te esperamos pronto"

Ahora que llega lo bueno, quisiera presentarles a la familia Landero de Málaga. Todos sus miembros, padre, madre e hijos, tocan en la Banda de Cornetas y Tambores de Los Gitanos, de la que el padre, Roberto, es el director. Lo que pasa es que este año se lo va a perder. Hace poco fue operado del corazón y debe evitarse esfuerzos y emociones.

Así que, como lo de Mahoma y la montaña, la banda se fue, el día del traslado de sus Sagrados Titulares, debajo justo de la casa de Roberto.

Porque Alfonso le puso a su padre a toda la banda en el patio.

Hubo un detalle extra de lo más emotivo. El sólo de corneta de esta "Saeta" lo hizo Alfonso, para su padre, que se pegó una pechá a llorar de las buenas. Y que, por cierto, ya sabe lo que es organizar una sorpresa: le hizo lo mismo a otro compañero enfermo y se plantó con los músicos en el Hospital de Málaga.

Roberto Landero se va a perder la Semana Santa, porque se emociona demasiado para lo que aconsejan los médicos. Pero incluso, cerrando las ventanas, la Semana Santa estará como siempre en Roberto.

Semana Santa en Calle Larios

Que pasen todos Vds unos días emocionantes y felices.