El 68 por ciento de los adolescentes no saben cuánto ganan sus padres, pero muchos tienen tarjeta: "Abren el grifo y siempre sale agua"

La llegada del periodo navideño dispara el consumo en los hogares, con decisiones sobre regalos, viajes o tecnología cada vez más influenciadas por los hijos. Sin embargo, detrás de este aparente consenso se esconde una llamativa paradoja que han analizado en el programa 'La Linterna' de COPE. Junto a Rubén Corral, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha desgranado cómo los adolescentes influyen más que nunca en las compras familiares, pero desconocen casi por completo el contexto económico que las sostiene.

Los datos del estudio 'Marcantin', desarrollado por la Fundación BBVA, son reveladores y confirman esta tendencia. Un 68 por ciento de los adolescentes no sabe cuánto ganan sus padres, aunque participan activamente en las decisiones de compra. Beatriz Fijo, profesora de publicidad en la Universidad Villanueva y una de las autoras del informe, confirma que los resultados les han sorprendido, especialmente por el rol que los propios padres reconocen a sus hijos en el consumo del hogar.

La paradoja del consumidor adolescente

La investigación no solo ha preguntado a los hijos, sino también a los padres, y ahí reside la sorpresa. "Un 20 por ciento de los padres reconoce que productos que son para ellos mismos, de limpieza, de higiene, pues la decisión está influida por sus hijos", señala Fijo. Los menores se han convertido en prescriptores dentro de casa, pero sin ser conscientes de todo lo que implica ese consumo. "Les falta contexto", asegura la experta, quien cree positivo que participen, pero con conocimiento de las consecuencias.

Detrás de un consumo hay un esfuerzo material o un esfuerzo simbólico" Beatriz Fijo Profesora de publicidad en la Universidad Villanueva

Pilar García de la Granja ha calificado el estudio de "apasionante", mostrando su estupefacción ante los datos. "Cuando tú das el dato de que el 68 por 100 de los adolescentes, esos que vemos con teléfonos móviles de última generación, tablets o ropa de moda, no saben lo que ganan sus padres y, probablemente, el esfuerzo enorme que están haciendo para comprar esos productos, a mí es que me deja Patty Difusa", ha comentado. La economista defiende desde hace años que es clave hablar de dinero a los niños desde pequeños, una visión que choca con la realidad de una generación que se emancipa cada vez más tarde.

La importancia de la educación financiera

Para García de la Granja, "un país que sabe de finanzas propias y personales es un país educado, y que es capaz de tomar decisiones pensadas y decisiones adultas". La falta de educación financiera es un problema de fondo que, según la experta, nos afecta a todos. Beatriz Fijo atribuye esta carencia a una sobreprotección por parte de los progenitores, a los que califica como "padres helicóptero", que evitan compartir preocupaciones económicas con sus hijos para no perturbarlos. Una cuestión que choca con la necesidad de que los jóvenes tomen las riendas de su futuro financiero.

El estudio añade un dato aún más llamativo que ha sorprendido a los conductores del programa: uno de cada cuatro adolescentes tiene una tarjeta, a menudo de crédito con límite, con capacidad de compra. "El 68 por 100 de los adolescentes, según el estudio vuestro, no saben cuánto ganan sus padres, pero sí que tienen una tarjeta para comprar cosas", ha recalcado Pilar García de la Granja, evidenciando la contradicción sobre la que se asienta el debate acerca de cómo afrontarán su futuro económico.

Abren el grifo y siempre sale agua, pero no saben cuánta agua hay en el depósito Rubén Corral Subdirector de La Lintena

Esta situación ha llevado a Rubén Corral a usar una elocuente metáfora, confirmada por la propia Beatriz Fijo: "O sea, lo que tenemos es menores que abren el grifo y siempre sale agua, pero no saben cuánta agua hay en el depósito". Esta falta de conexión con la realidad material genera, según los expertos, una visión distorsionada del valor del dinero y del esfuerzo que supone ganarlo.

Finalmente, la profesora de la Universidad Villanueva ha alertado sobre otra tendencia peligrosa: la percepción entre los menores de que "es fácil conseguir dinero" a través de métodos como las criptomonedas o negocios virtuales. Una creencia, ha advertido, donde "no es oro todo lo que reluce" y que alimenta todavía más esa desconexión con el esfuerzo y la economía real.