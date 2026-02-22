Ana Aznar desvela la clave en la educación de los hijos: "No poner límites es una forma de querer mal a los niños"

La palabra 'no' se ha convertido en un desafío en la educación actual. Sobre ello ha reflexionado la doctora Ana Aznar, psicóloga e hija del expresidente del Gobierno José María Aznar, durante una entrevista en el programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting. Con motivo de la publicación de su primer libro de divulgación, 'Educar también es decir no', Aznar ha defendido que establecer normas es fundamental y una de las mayores pruebas de afecto hacia los hijos.

Límites frente a control parental

Ana Aznar establece una diferencia clara entre poner límites y ser un padre controlador. Según explica, un límite es una "estructura que tú le pones a tu hijo" para que sepa por dónde puede moverse y crezca más seguro. En cambio, el padre controlador "es el que está muy demasiado encima, que no le deja al niño que gestione su vida".

Como ejemplos de este comportamiento inadecuado, la psicóloga cita acciones como "mirarle al niño el móvil sin decírselo", elegir sus extraescolares o decidir "con quién puede salir y con quién no". Por ello, diferencia entre "monitorizar", que es saber qué pasa en la vida de tu hijo de forma natural, y "controlar", que implica espiar y "aplastar un poco al niño".

Los límites son una muestra de amor"

La autora sostiene que no poner límites es una forma de "quererles mal", ya que estos son necesarios para el desarrollo infantil. "Porque yo te quiero, porque me importas, porque quiero lo mejor para ti, te voy a poner límites y te voy a decir que no", ha sentenciado Aznar. Para ella, el mensaje es claro: "los límites son una muestra de amor".

El objetivo de los padres, según la experta, no es criar hijos para que sean felices, sino "educarles para que tengan las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida". Aznar critica la idea de que la felicidad es el estado natural y afirma que ha "hecho mucho daño".

La gestión de la culpa en la crianza

Durante la entrevista, Ana Aznar también ha abordado la alta carga de culpabilidad que sienten los padres hoy en día, especialmente las madres. Recomienda diferenciar la culpa de la "tensión", que surge de la presión por intentar abarcarlo todo. "Cuando sientas culpa, plantéate, ¿he hecho algo mal?, y si no he hecho nada mal, no es culpa, olvídate, arrinconala, es tensión", aconseja.

Del mismo modo, considera un error intentar compensar las largas jornadas de trabajo con regalos o cediendo a los deseos de los hijos. "Para el rato que le veo, no me voy a pelear", es una frase habitual que, según Aznar, implica "claudicar de la responsabilidad" que se tiene como padre, algo que no es bueno para el niño.

Educar en la era digital y emocional

La regulación emocional es, para la psicóloga, "una de las habilidades más importantes que hay en la vida". Se aprende, fundamentalmente, a través del ejemplo de los padres. Si los adultos gestionan la tensión o el enfado con calma y lo explican, enseñan a sus hijos a regularse. "Entiendo que estás enfadado, pero el guantazo no puede ser", ha ejemplificado.

Sobre el uso de redes sociales, Aznar es partidaria de "educarles para la vida digital" en lugar de prohibir sin más. La pregunta clave para ella es: "¿Está mi hijo preparado para las redes sociales?". Aunque está de acuerdo en que "cuanto más tarde mejor", insiste en la importancia de prepararles antes de darles acceso.

Tú no eres amigo de tus hijos"

Finalmente, la escritora ha sido tajante sobre la tendencia de algunos padres a intentar ser amigos de sus hijos, especialmente en la adolescencia, calificándolo como un "error". "Tú no eres amigo de tus hijos, tus hijos tendrán, ojalá, muchos amigos, pero tienen uno o dos padres, y hay que actuar como padres", ha afirmado, defendiendo que la autoridad no debe confundirse con el autoritarismo.

A nivel personal, Ana Aznar ha recordado que, pese a las ausencias obligadas por su cargo, nunca tuvo la sensación de tener un padre ausente. "Jamás he tenido la sensación de un padre ausente, no, he tenido la sensación de un padre muy presente, y una madre muy presente", ha concluido.