Sigler, ex preso político: "La gente tiene mucho miedo, hasta el punto de que habla con mímica, haciendo señal de bajito"

La crítica situación que atraviesa Cuba ha sido descrita en primera persona por el activista de derechos humanos Juan Francisco Sigler en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting. En una entrevista desde Matanzas, Sigler, cuya madre fue la Dama de Blanco Gloria Amaya, ha relatado el colapso del régimen y las penurias que enfrenta la población, asegurando que se encuentran "sobreviviendo". "Aquí no se vive en Cuba, aquí se sobrevive cada día, es una lucha constante, constante", ha afirmado.

Un país paralizado

El activista ha detallado un panorama desolador donde prácticamente "no hay comida, no hay medicinas", los hospitales están colapsados y sucios, y el transporte público es inexistente. La falta de combustible afecta a todos los niveles, provocando que los ciudadanos no puedan transportarse y que haya "apagones eléctricos son de 15 y de 20 horas diarias". A esto se suma la escasez de agua, con lugares como Matanzas donde no llega el suministro durante diez o quince días.

La crisis ha paralizado por completo los centros de trabajo y educacionales, no se recoge la basura y la agricultura está devastada. Sigler ha destacado el colapso de la industria azucarera, un símbolo del país: "Cuba habían 152 centrales en Cuba, y en estos momentos quedan 14 nada más". Esto ha llevado a una situación insólita: "la azúcar que la gente están consumiendo en Cuba es importada de Brasil". Además, el alumbrado público "no existe", lo que sume las calles en una "tremenda oscuridad".

Un sistema fallido

Para Juan Francisco Sigler, el régimen atribuye la situación al "embargo o bloqueo", pero la realidad es otra. "Lo cierto es que la actual situación no es una crisis pasajera, sino una desintegración total de un sistema político ideológico que no genera riqueza y que solo se dedica a la represión, encarcelamiento y empobrecer al pueblo. Es un sistema fallido", ha sentenciado.

Como consecuencia de este colapso, han aumentado "enormemente los robos, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo", junto a una "corrupción gubernamental a todos los niveles". En medio de este caos, la represión sigue siendo la norma. "La gente tiene mucho miedo", explica Sigler, hasta el punto de que "habla con mímica, haciendo señal bajito". Pese a ello, y a haber sufrido torturas en prisión, él y otros activistas alzan la voz: "Tenemos ese valor, pase lo que pase y cueste lo que cueste".

La exigencia de un cambio

El pueblo cubano, según el activista, "quiere cambio, no sabe cómo quitarse de encima a esta dictadura". Las demandas de la población son claras y buscan una transición pacífica. Entre ellas, ha enumerado la "liberación de los presos políticos", la convocatoria de "elecciones libres", la creación de sindicatos independientes, el derecho de los exiliados a entrar y salir del país libremente y una "revisión constitucional" que elimine el artículo que perpetúa al Partido Comunista como máxima dirección del Estado.

Finalmente, Sigler ha destacado la necesidad de una "despolitización de la educación", criticando el adoctrinamiento actual donde a los niños se les obliga a repetir lemas como: "Pioneros por el comunismo, seremos como el Che". Estas peticiones representan, en sus palabras, "la justicia que quiere el pueblo cubano, y una expresión de sus libertades, de sus democracias".