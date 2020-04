Pérez-Reverte responde a los que critican que sea amigo de Monedero o Abascal: "Que se lo introduzcan por..."

Arturo Pérez-Reverte, escritor y periodista, es un hombre sin pelos en la lengua, que expresa de viva voz su opinión sobre los temas esenciales de actualidad, siempre con un punto corrosivo y ácido que no deja a nadie indiferente. En pleno confinamiento, sin embargo, el escritor ha tenido una bonita iniciativa por la unidad de los españoles, en la que compartía una serie de llamadas telefónicas con todo tipo de personajes del mundo de la política y de la cultura, que sorprendieron a muchos de sus seguidores por lo amplia que es la agenda de Pérez-Reverte.

Las llamadas telefónicas de Pérez-Reverte

En una bonita iniciativa, Arturo Pérez-Reverte compartía en su cuenta de Twitter las conversaciones que había tenido con personajes públicos de toda condición e ideología, entre los que se encuentran políticos como Andrea Levy, Santiago Abascal, Begoña Villacís o Juan Carlos Monedero.

Hablo por teléfono con Santiago Abascal y dice: "Es malo vivir confinado,pero peor es morir en soledad como esos abuelos que mueren sin que nadie les dé una mano, sin un ser querido que les cierre los ojos. Esa soledad en gente que trabajó y luchó es un pobre pago para una vida". — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 27, 2020

"Es malo vivir confinado,pero peor es morir en soledad como esos abuelos que mueren sin que nadie les dé una mano, sin un ser querido que les cierre los ojos. Esa soledad en gente que trabajó y luchó es un pobre pago para una vida", asegura Pérez-Reverte que le dijo Santiago Abascal.

Hablo por teléfono con Juan Carlos Monedero y me dice: "Aunque me duele el cuerpo de las criminales tablas de gimnasia que hago en casa para no oxidarme, que no paro, todavía me queda marcha para imaginar que saldremos de todo esto siendo mejores personas". — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 25, 2020

No es ningún secreto que ni Juan Carlos Monedero ni Santiago Abascal son los políticos más queridos por sus rivales en el espectro ideológico, por lo que el escritor Pérez-Reverte ha recibido muchas críticas por compartir amistad con ellos. Sin embargo, Reverte no se arredra ante las críticas y responde sin miedo a sus detractores a través de su columna en la revista XL Semanal.

La respuesta de Pérez-Reverte a los que critican su amistad con Monedero o Abascal

En un artículo titulado 'Decepcionando al personal', Pérez-Reverte explica cómo ha recibido mensajes de supuestos lectores o fans que le dicen que les ha decepcionado por compartir conversaciones telefónicas con el líder de Vox o con el fundador de Podemos. Reverte, como es habitual en él, no se corta un pelo y responde así a estos "decepcionados".

"Asomó, cómo no", dice Pérez-Reverte, "el sectarismo y la mala leche. Y no de los interrogados, pues todos estuvieron impecables, sino de algunos tuiteros que, al verlos aparecer allí, se lanzaron a controlar con quién podía yo hablar por teléfono y con quién no".

Pérez-Reverte responde a todos estos indignados con unas palabras contundentes, dignas de su estilo: "Si a alguien se le cae un mito por un tuit de 280 caracteres, lo tengo claro: que enrolle cuidadosamente el mito, se lo introduzca en el ojete y se vaya a hacer puñetas".

Contundente y corrosivo, como siempre, Pérez-Reverte.

