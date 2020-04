La respuesta tajante de Ana Rosa a Monedero cuando criticaba la intervención de Olona (Vox) en TVE

Mucho está dando que hablar la intervención que ha tenido la diputada del Congreso por Vox, Macarena Olona en el programa 'Los desayunos de TVE' con Xabier Fortes. Una intervención que ha recibido división de opiniones entre quienes defienden los argumentos que ha dado Olona y quienes rechazan el ataque a la televisión pública de la diputada de Vox.

Entre quienes no parecen estar muy de acuerdo con la opinión de Olona se encuentra Juan Carlos Monedero. Uno de los dirigentes y fundadores de Unidas Podemos ha cargado duramente contra Isabel San Sebastián, contra la propia Macarena Olona, y también ha dejado un recado para Ana Rosa Quintana. La presentadora, a pesar de no ser muy activa en redes sociales, no ha dejado pasar esta provocación de Monedero y le ha contestado de manera muy tajante.

El zasca de Ana Rosa a Juan Carlos Monedero

El dirigente de Unidas Podemos carga así contra Olona, San Sebastían y contra Ana Rosa: "Una diputa de Vox, odiadora que solo tiene glóbulos azules porque no quiere nada rojo, llama asesino al gobierno. Y va una periodista que se dice independiente y exclama: ¡Ole, así se habla! Por supuesto, sigue en la tertulia de mi amiga Ana Rosa Quintana. La España que hiela", escribía con un tono algo agresivo.

La respuesta de la veterana presentadora no se ha hecho esperar. Después de que Monedero acusara a Ana Rosa de que la diputada de Vox todavía siguiera apareciendo en las tertulias de 'El Programa de Ana Rosa'. Tras no aceptar la 'censura' del político a Macarena Olona, Ana Rosa ha respondido con contundencia y claridad para despejar cualquier duda: "Como bien sabes ésto no ha ocurrido en mi programa, del que tú eres colaborador". De esta manera, la presentador advertía a Monedero de que midiera sus palabras si no quería recibir para sí el castigo que estaba pidiendo para la diputada del partido de Santiago Abascal.

La polémica intervención de Olona en 'Los desayunos de TVE'

La diputada de Vox Macarena Olona ha aprovechado una entrevista este lunes en el programa "Los desayunos de TVE" para denunciar la supuesta manipulación que la televisión pública ejerce para ocultar "el dolor de muchos españoles" por la crisis del coronavirus y alabar la gestión del Gobierno en esta crisis sanitaria.

Olona, hablando en nombre "de millones de españoles" y con su mascarilla customizada con la bandera española, ha considerado que es "una auténtica vergüenza que la televisión de todos, con el dinero de todos los españoles, se esté dedicando a hacer un programa de humor - "Diario de una cuarentena" - en este momento cuando hay tanto dolor a pesar de que lo están intentando tapar", ha comenzado diciendo.

Xabier Fortes, conductor del programa, ha evidenciado que Olona estaba atacando a TVE y ha señalado que en la televisión pública hay hueco para todas las opiniones. "Nosotros entrevistamos a todos los líderes políticos. Su caso es un buen ejemplo y puede decir con absoluta libertad lo que quiera del mismo modo que nosotros defendemos si lo consideramos a la televisión pública ¿En qué cree que estamos mintiendo y manipulando?", le ha preguntado.

Macarena Olona (Vox), en @Desayunos_tve, acusa a TVE de llevar a cabo "una clara violación de la neutralidad política" y de "hacer una actuación de servicio al régimen".



Olona no se ha cortado y ha dicho lo siguiente: "Yo no ataco a la televisión pública porque también me pertenece como española. Lo denominaría un equilibrio de fuerzas. Tienen al señor Antonio Maestre y otra serie de subvencionados alabando la gestión del Gobierno cuando claramente hay una clara vulneración del principio de neutralidad política que debería regir su actuación. Alzo la voz en nombre de millones de españoles porque están haciendo una labor de servicio al régimen (al Gobierno de España) de propagación de ese relato que se quiere extender y que pasa por ocultar la gran desgracia que está sufriendo España. Le pongo un ejemplo: publican imágenes de las fosas comunes que se están abriendo en el Estado de Nueva York pero no así las imágenes de los ataudes de España. Ayer, Almeida hablaba de 400 ataudes que se están apilando todos los días en el Palacio de Hielo. La gran morgue española. Pece que si no informan sobre ello, el dolor no existe. Pero va a ser difícil ocultar la voz de millones de españoles que están sufriendo", ha dicho.

