Una pastilla reduce un 76% las recaídas en cáncer de pulmón temprano: la medicina de precisión da un salto clave

El Ministerio de Sanidad ha dado un paso decisivo en la lucha contra el cáncer de pulmón con la financiación de alectinib, una innovadora terapia oral. Este tratamiento, administrado después de la cirugía, ha demostrado reducir el riesgo de recaída o muerte en un 76% para pacientes con un subtipo específico de la enfermedad, conocido como CPNM ALK+ en estadios iniciales.

Esta noticia supone un gran avance, considerando que el cáncer de pulmón es el tercer tumor más frecuente en España, con casi 35.000 nuevos diagnósticos previstos para este año, y el más letal, con más de 20.000 muertes registradas en 2023.

Un nuevo horizonte para los pacientes

Hasta ahora, el tratamiento estándar tras la cirugía era la quimioterapia, una opción que solo conseguía aumentar la supervivencia global a cinco años en un modesto 5,4%. Con la quimioterapia, aproximadamente la mitad de los pacientes sufría una recaída en los primeros cinco años, un panorama que cambia radicalmente con la llegada de este nuevo fármaco.

El doctor Javier de Castro, jefe de Oncología del Hospital La Paz de Madrid, califica la aprobación como "un cambio muy relevante en la forma de tratar los estadios tempranos de esta enfermedad". Según explica el especialista, hasta ahora se carecía de una opción dirigida para estas fases iniciales, lo que puede "contribuir a prevenir la reaparición de la enfermedad y ofrecer a los pacientes un mejor pronóstico".

Freno a la metástasis cerebral

Uno de los aspectos más destacados de alectinib es su eficacia en el sistema nervioso central. El subtipo de cáncer CPNM ALK+ afecta a personas más jóvenes, con una media de 50 años, y presenta un alto riesgo de desarrollar metástasis cerebrales. El ensayo clínico 'Alina' ha demostrado que este tratamiento reduce el riesgo de recaída en el cerebro o muerte en un 78%

Desde la farmacéutica Roche, su directora médico, la doctora Mariluz Amador, subraya que esta aprobación "permite iniciar el tratamiento de forma precoz, antes de que el cáncer se encuentre en etapas avanzadas o metastásicas". Además, destaca que se trata de una opción de tratamiento oral, que es "más eficaz y mejor tolerada que la quimioterapia", lo que mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes.

El reto del diagnóstico molecular

Sin embargo, para que este avance sea efectivo, resulta crucial identificar a los pacientes candidatos a través de un diagnóstico molecular temprano. Este proceso, basado en el uso de biomarcadores, es la piedra angular de la medicina de precisión en oncología.

El doctor Fernando López-Ríos, del Hospital 12 de Octubre, insiste en esta idea: "Identificar las alteraciones genómicas de cada tumor permite seleccionar terapias dirigidas más eficaces". El experto recalca que los datos del ensayo 'Alina' refuerzan la necesidad de realizar sistemáticamente el testing de ALK en todos los estadios del cáncer de pulmón no microcítico, una práctica ya establecida en fases avanzadas que ahora se vuelve fundamental en etapas tempranas para "elegir sin demoras la mejor opción terapéutica".