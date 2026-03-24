Jorge Alcalde, divulgador científico: "La rata topo desnuda es inmune a enfermedades como el cáncer o la artritis, uno de sus genes también está en los seres humanos"

En el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha conversado con el divulgador científico Jorge Alcalde sobre la ciencia de la longevidad. Alcalde, recién llegado de una conferencia sobre el tema, ha arrojado luz sobre una de las grandes preguntas de la humanidad: por qué envejecemos y cómo la ciencia busca ralentizar este proceso. Comprender que la edad no es una enfermedad es clave, y la ciencia ya empieza a tener respuestas.

Según Alcalde, la respuesta al envejecimiento no está solo en el paso del tiempo, sino en procesos internos. "Sabemos ya algunas razones por las cuales el ser humano, cuando el tiempo pasa por nuestro cuerpo, empieza a envejecer", ha explicado. Todas esas razones tienen que ver con lo que ocurre a nivel microscópico, "en nuestras células, en nuestro ADN".

Un roedor con la clave de la longevidad

Para entender el envejecimiento celular humano, los científicos estudian otras especies. Un caso paradigmático es la 'rata topo desnuda', un roedor que, aunque "muy feo", posee características extraordinarias. Este animal puede vivir entre 40 y 50 años, el doble que cualquier otro roedor, mostrando una salud excepcional durante su larga vida.

Alamy Stock Photo Rata topo o rata de bambú grande en el jardín.

Lo más sorprendente es que este animal "parece inmune a enfermedades como el cáncer o como la artritis". El estudio de sus genes ha revelado una pieza clave: los científicos han descubierto un gen, que también tenemos los seres humanos, que en la rata topo participa en mejorar su salud durante muchos años. Sin embargo, en nuestro organismo, ese mismo gen "hace lo contrario, nos envejece".

La primera persona, el primer ser humano que viva 130 años ya ha nacido"

El objetivo: más vida a los años

Este conocimiento abre la puerta a intervenciones para frenar el envejecimiento. Alcalde ha planteado la posibilidad de "encontrar la forma de que esos genes que activan el envejecimiento no trabajen" o, por el contrario, activar aquellos que nos protegen de enfermedades. La investigación actual se centra precisamente en buscar "qué moléculas" o "qué intervenciones genéticas pueden hacer que vivamos más años y con mejor salud".

Aunque no se sabe el límite exacto, se maneja el concepto de 'garantía biológica', que en humanos se sitúa en los 70 años. Sin embargo, ya hemos superado esa barrera, con una esperanza de vida media mundial por encima de los 84 años. Algunos expertos creen que el ser humano podría alcanzar los "120 o 130 años" con naturalidad en el futuro. De hecho, Alcalde ha lanzado una idea impactante: "La primera persona, el primer ser humano que viva 130 años ya ha nacido, y a lo mejor está entre nuestros oyentes", una afirmación que combate el estigma sobre el envejecimiento.

Lo que quieren los científicos es dar más vida a los años y no solamente más años a la vida"

Alamy Stock Photo Un jubilado paseando por la animada calle de Bilbao

La receta para un envejecimiento saludable

Ante la pregunta de un oyente sobre qué podemos hacer para evitar envejecer, el divulgador ha sido claro: no todo está en los genes. "No solo de genes vive el ser humano", afirmó, destacando la importancia de un entorno favorable. Factores como una alimentación sana y equilibrada, dormir bien y, sobre todo, el ejercicio, sobre todo de fuerza, son fundamentales.

Alcalde ha advertido contra "medicamentos extraños" o remedios sin base científica, subrayando que una vida equilibrada, con compañía, emociones, buena alimentación y buen ejercicio "es la mejor receta para envejecer sanos". El objetivo final de la ciencia, ha concluido, no es simplemente alargar la existencia, sino la salud. "Lo que quieren los científicos es dar más vida a los años y no solamente más años a la vida", sentenció.