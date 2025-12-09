Científicos de Estados Unidos encuentran una fórmula para donar células madre en lugar de órganos: "La persona que recibe esa médula va a tener unos altos porcentajes de supervivencia"

España es líder mundial en trasplante de órganos, encabezando todos los rankings de donaciones y éxitos clínicos. Sin embargo, tanto médicos como pacientes se enfrentan a una palabra temida: el rechazo. En el programa 'Poniendo las Calles', el divulgador científico Jorge Alcalde ha presentado a Beatriz Calderón una noticia esperanzadora que podría reducir este problema exponencialmente.

El reto de la compatibilidad

El rechazo ocurre porque el sistema inmunitario del receptor considera el nuevo órgano o las células como un cuerpo extraño y reacciona para eliminarlo. Según explica Alcalde, por eso es crucial la compatibilidad entre donante y receptor. Para evitarlo se usan fármacos inmunosupresores, que debilitan las defensas del cuerpo, aunque esto conlleva el riesgo de padecer más enfermedades, creando un equilibrio difícil de lograr. El objetivo es que más historias de generosidad, como la de este navarro que ha cumplido un reto histórico con su donación, tengan un final feliz.

Trasplante renal - EFE

Una investigación esperanzadora

La gran novedad proviene de científicos de Estados Unidos, quienes han encontrado una fórmula para donar células madre, como las de la médula ósea, que podría aumentar el número de personas compatibles. Hasta ahora, los requisitos de compatibilidad eran muy estrictos, pero esta investigación ha descubierto que es posible "hacer la vista gorda" en algunos puntos sin comprometer el éxito del trasplante.

La persona que recibe esa médula va a tener unos altos porcentajes de supervivencia" Jorge Alcalde Divulgador científico

La investigación se ha basado en ensayos clínicos con centenares de pacientes de cáncer en la sangre, como la leucemia. Tradicionalmente, se exigía una compatibilidad de 8 a 10 características genéticas, pero el estudio ha reducido la exigencia a menos de seis. Tal como ha señalado Jorge Alcalde, esto ha permitido que la donación cambie la vida de más personas, como en el caso de un joven que donó un riñón a un desconocido. "La persona que recibe esa médula va a tener unos altos porcentajes de supervivencia", afirma el divulgador, destacando que la inmensa mayoría de los receptores seguían con vida un año después del trasplante.

Europa Press Trasplante de órganos

El futuro de los trasplantes

De momento, este avance se aplica solo a trasplantes de células madre y no a órganos completos. Sin embargo, abre una puerta a que en el futuro estas tecnologías mejoren la disponibilidad de órganos sólidos como pulmones o riñones. Un avance fundamental para historias como la de la mujer que le donó un riñón a su hermano, cambiándole la vida por completo.

Jorge Alcalde ha recordado que aún hay pocos donantes para satisfacer la demanda mundial, por lo que la investigación es clave. El futuro pasa por explorar otras fuentes, como los xenotrasplantes (órganos de animales modificados genéticamente, como el cerdo) o incluso la fabricación de órganos en laboratorio. Aunque las listas de espera siguen siendo una realidad, la ciencia avanza a gran velocidad y "pronto encontraremos muchísimas sorpresas".