Dona un riñón a su hermano y cinco años después le cambia la vida a los dos: "Si me lo llego a pensar, no lo hago"

Esta semana se ha conmemorado el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos con el foco puesto en el agradecimiento a las personas donantes y sus familias. Familias que muchas veces, en un momento delicado, se encuentran en la tesitura de tomar una decisión que implica que los órganos de ese ser querido fallecido puedan salvar otras vidas.

Afortunadamente ha descendido el número de negativas de familias en Salamanca al 7% porque la sociedad cada vez está más concienciada de la necesidad de donar órganos y tejidos.

Según datos del Complejo Hospitalario de Salamanca, 30 pacientes esperan un trasplante renal, entre 6 y 10 están en lista de espera para un trasplante de páncreas y alrededor de 5 personas necesitan un trasplante de pulmón.

En unos instantes conocemos la historia de Manoli y Lino. Cuando Manoli supo que los riñones de su hermano no funcionaba y que la única alternativa era la diálisis urgente y de por vida, no lo dudo. Tras la decisión llegaron las pruebas. Sus riñones eran compatibles.

Quirófano

Han pasado cinco años ya de aquello. Manoli y Lino siguen adelante con sus vidas y con un riñón cada uno. Manoli es lo que se llama donante vivo. Una persona sana que dona un órgano a otra persona que lo necesita. La donación de órganos y tejidos es un gran gesto de solidaridad y generosidad. En COPE Salamanca hemos tenido el lujo de hablar con Manoli Sánchez.

Han pasado ya cinco años del trasplante de riñón y Manoli y Lino llevan una vida normal. Manoli se prejubiló en septiembre y ha iniciado, nos dice, una nueva etapa. “He vuelto a la universidad a estudiar Bellas Artes. Mi hermano teletrabaja”.

Echamos una mirada atrás. Todo empezó durante la pandemia, durante los meses de confinamiento, en 2020. “Un día mi hermano comenzó a vomitar, lo achacamos a una gastroenteritis. Nada más lejos de la realidad, tenía la creatinina por las nubes. Tras nuevos análisis se confirmó que ambos riñones están destrozados. Contaba con niveles de urea no aptos con la vida”

La única solución que le dieron a Lino fue el de diálisis urgente y de por vida a no ser que encontrara un donante. Manoli ni se lo pensó “si me lo llegó a pensar, no lo hago”. Le dijo que ella le daba uno de los suyos. “Recuerdo que el médico me dijo que lo pensara tranquilamente, pero ya lo tenía más que decidido”, nos cuenta Manoli.

La maquinaria se puso en marcha rápidamente. Al día siguiente comenzaron las primeras analíticas, siguieron más pruebas, reunión con el Comité Ético y visita a los juzgados. Finalmente la mejor noticia que le dieron a Manoli y Lino es que los riñones eran compatibles. Se podía hacer el trasplante.

Tres meses después se realizó la operación en el Complejo Hospitalario salmantino. “Todo fue muy bien, muy rápido y los profesionales; una genialidad y muy cariñosos”

“No lo hice por altruismo”

Manoli es muy sincera. “Yo no lo hice para sentirme realizada ni como persona, ni como mujer. No tengo hijos porque no quiero. No tengo pareja porque no quiero. Lo hice porque era lo más práctico. Con un riñón se puede vivir. Uno para cada uno y adelante” explica. Además a Manoli le resultaba muy duro aceptar que su hermano iba a vivir conectado, todos los días, a una máquina de diálisis. “Es muy duro”, nos dice en COPE Salamanca.

“Yo no tomo ninguna medicación y hago deporte. De hecho voy a nadar 2 kilómetros diariamente, y no tengo ningún problema. Mi hermano sí toma una medicación para evitar rechazar el riñón donado; pero nada más”.

Manoli lanza un mensaje a todas aquellas personas que estén pensando en hacerse donantes de órganos “vivimos cuatro días y si puedes hacer la vida más agradable a los demás, pues adelante”.