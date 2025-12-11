EL PARTIDAZO DE COPE
Roberto Morales no se muerde la lengua y señala al mejor del Manchester City en el Santiago Bernábeu: "¿Para mí? El árbitro"
El periodista analiza en El Partidazo de COPE las polémicas arbitrales que, a su juicio, perjudicaron al Real Madrid en el partido de vuelta de semifinales
El periodista Roberto Morales ha sido contundente en 'El Partidazo de COPE' al analizar la actuación arbitral en el partido entre el Manchester City y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Su valoración es clara: "El mejor del Madrid, Rodrygo; el mejor del City, el árbitro".
Las jugadas de la polémica
Morales ha cuestionado el criterio del árbitro al señalar el penalti de Rüdiger sobre Haaland. Según el periodista, si esa acción fue considerada punible, también deberían haberse pitado otras como "el de Rubén Díaz a Jude Bellingham en el primer gol, o el de Bernardo Silva a Courtois".
Además, el colaborador ha puesto el foco en otra jugada que considera clave: un "agarrón clarísimo sufrido por Asencio" poco después del penalti señalado. Morales describe la acción como "muy similar" a la que sí fue sancionada y que, sin embargo, el árbitro decidió no pitar, lo que ha alimentado su crítica sobre la actuación del colegiado.
